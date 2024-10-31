Зеленський проситиме Сеул про військову допомогу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу Південної Кореї в посиленні оборонних можливостей Києва. Відповідну заяву Зеленський зробив у четвер, 31 жовтня, вінтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS .

Раніше Київ і Сеул співпрацювали лише в наданні фінансової, гуманітарної й медичної допомоги, визнав український лідер. Однак тепер Україна прохатиме надати їй широку номенклатуру озброєнь.

"Після того, як Північна Корея отримала реальний офіційний статус через людей, які прийшли воювати проти громадян України, наш запит буде детальним. Він буде переданий моїм представником, який приїде до Південної Кореї найближчим часом. І ми будемо говорити про зброю", - зазначив Зеленський. Говорячи про можливі поставки південнокорейських озброєнь до України, Зеленський визнав: "Ми дуже хотіли б, щоб нам допомогли. Так, включаючи і артилерію, і протиповітряну оборону, і деякі ще неофіційні важливі речі".

На думку Зеленського, надання допомоги озброєнням з боку Південної Кореї - в інтересах Сеула. Крім того, Україна воліла б посилити співпрацю з Південною Кореєю в оборонній галузі та покращити обмін розвідданими.

Участь військових з КНДР у війні проти України - виклик і для Сеула

Зеленський також дав зрозуміти, що участь військових Північної Кореї у війні Росії проти України матиме негативний вплив на Південну Корею, адже північнокорейські військові отримають бойовий досвід.

"Це важливо. Це виклик вашому регіону також. Той досвід, який Північна Корея отримає під час війни (…) точно буде грати не за вас, а проти вас (...) і проти миру та заради війни, бо амбіції лідера Північної Кореї відомі", - додав Зеленський.

США кажуть про вісім тисяч вояків з КНДР на Курщині

Тим часом заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що Вашингтон має інформацію про перебування в Курській області РФ близько восьми тисяч північнокорейських військових.

"Маю дуже поважне запитання до мого російського колеги: чи Росія досі стверджує, що в Росії немає військ КНДР?" - запитав Вуд на засіданні Ради Безпеки ООН в російського постпреда, цитує Reuters.

31 жовтня дані про вісім тисяч північнокорейських солдатів на Курщині оприлюднив і глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен.

Зеленський закидає Заходу бездіяльність

Водночас Зеленський вважає, що Захід і партнери України не робитимуть жодних рішучих дій після вступу у війну проти України північнокорейського контингенту за аналогією з анексією Криму Росією.

"Те саме з північнокорейським контингентом - Путін перевіряє реакцію Заходу, Путін перевіряє реакцію країн НАТО, Путін перевіряє реакцію і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін буде вирішувати і збільшувати контингент (...) Він перевіряє, а що буде, якщо застосувати такий контингент? І тоді, якщо нічого не буде - а я вважаю, що та реакція, яка сьогодні є на це, - це нічого, це нуль - тоді буде збільшено кількість військових країни (Північної Кореї - Ред.) на нашій землі", - сказав президент України.