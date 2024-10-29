Київ і Сеул посилять контакти для протидії Північній Кореї

Президенти України та Південної Кореї домовилися посилити обмін розвідданими між країнами для розробки контрзаходів та стратегії реагування на участь Північної Кореї у війні в Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з південнокорейським колегою Юн Сок Йолем з огляду на залучення Росією у війну в Україні солдатів Північної Кореї. "Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один - ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав", - написав Зеленський у Telegram за підсумками розмови у вівторок, 29 жовтня.

За словами українського лідера, він надав президенту Південної Кореї "свіжі дані про перекидання трьох тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їх кількості приблизно до 12 тисяч".

"Домовилися посилити обмін розвідданими та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів", - повідомив Зеленський і додав, що в рамках цієї домовленості Київ та Сеул найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.

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Південна Корея стурбована військовими зв'язками Пхеньяна та Москви

Під час розмови з Зеленським лідер Південної Кореї заявив, що не залишить поза увагою поглиблення військових зв'язків між Пхеньяном і Москвою, і пообіцяв вжити "поетапних заходів" у відповідь на безпекові загрози, що зростають.

"Північна Корея робить безпрецедентні та небезпечні кроки, розміщуючи сили спеціального призначення в Росії, окрім надання військової підтримки", - наводить слова південнокорейського лідера його адміністрація.

Юн Сок Йоль також висловив стурбованість щодо можливої передачі Москвою секретних військових технологій Пхеньяну в обмін на розміщення військ, а також здобуттям північнокорейськими силами бойового досвіду в Україні, що може становити "значну загрозу безпеці" Південної Кореї.

Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив перекидання північнокорейських військ до Росії, а також їх окремих підрозділів - у Курську область. У Північноатлантичному альянсі ретельно стежать за розвитком ситуації і в рамках Альянсу активно консультуються з цього питання з Україною та партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні, додав він.