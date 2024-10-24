Сеул розцінює переміщення військових з КНДР як провокацію

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна "крок за кроком" вживатиме необхідних заходів залежно від розвитку військової співпраці Пхеньяна і Москви.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у відповідь на інформацію про передислокацію військових КНДР у Росію заявив, що його країна не "сидітиме без діла". Південна Корея, за його словами, "крок за кроком" вживатиме необхідних заходів залежно від розвитку військової співпраці Пхеньяна і Москви. Про це він сказав у четвер, 24 жовтня, після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє південнокорейське новинне агентство Yonhap.

Обидва лідери рішуче засудили переміщення військових Північної Кореї в Росію і погодилися посилити спільну відповідь на загрози безпеці, що зростають. Юн і Дуда також висловили занепокоєння через ядерні та ракетні програми Північної Кореї.

"Ми дійшли згоди, що відряджання військових Північної Кореї в Росію є прямим порушенням Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН і є провокацією, яка загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова та Європи", - заявив Юн на спільній з Дудою пресконференції.

США: До РФ прибуло щонайменше три тисячі військових з КНДР

Напередодні інформацію про те, що КНДР направляє своїх військових в Росію, підтвердили і в США. За даними, які навів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, з початку жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 3000 своїх солдатів на схід Росії.

Спочатку їх переправили морем з північнокорейського Вонсана до російського Владивостока, а згодом розмістили на різних тренувальних майданчиках на сході РФ, де зараз вони проходять навчання. Кірбі зазначив, що наразі США не знають, де і для чого можуть бути розгорнуті ці війська. Водночас він наголосив, що у разі, якщо вони будуть задіяні у веденні бойових дій проти України, - вони стануть законними військовими цілями.

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