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ПолітикаУкраїна

Сеул розцінює переміщення військових з КНДР як провокацію

Роман Губа
24 жовтня 2024 р.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна "крок за кроком" вживатиме необхідних заходів залежно від розвитку військової співпраці Пхеньяна і Москви.

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Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в Україні, липень 2023 року
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в Україні (архівне фото)Фото: South Korean Presidential Office/AFP

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у відповідь на інформацію про передислокацію військових КНДР у Росію заявив, що його країна не "сидітиме без діла". Південна Корея, за його словами, "крок за кроком" вживатиме необхідних заходів залежно від розвитку військової співпраці Пхеньяна і Москви. Про це він сказав у четвер, 24 жовтня, після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє південнокорейське новинне агентство Yonhap.

Обидва лідери рішуче засудили переміщення військових Північної Кореї в Росію і погодилися посилити спільну відповідь на загрози безпеці, що зростають. Юн і Дуда також висловили занепокоєння через ядерні та ракетні програми Північної Кореї.

"Ми дійшли згоди, що відряджання військових Північної Кореї в Росію є прямим порушенням Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН і є провокацією, яка загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова та Європи", - заявив Юн на спільній з Дудою пресконференції.

США: До РФ прибуло щонайменше три тисячі військових з КНДР

Напередодні інформацію про те, що КНДР направляє своїх військових в Росію, підтвердили і в США. За даними, які навів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, з початку жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 3000 своїх солдатів на схід Росії

Спочатку їх переправили морем з північнокорейського Вонсана до російського Владивостока, а згодом розмістили на різних тренувальних майданчиках на сході РФ, де зараз вони проходять навчання. Кірбі зазначив, що наразі США не знають, де і для чого можуть бути розгорнуті ці війська. Водночас він наголосив, що у разі, якщо вони будуть задіяні у веденні бойових дій проти України, - вони стануть законними військовими цілями.

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