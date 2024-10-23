МЗС ФРН викликало дипломата КНДР через війну проти України

Якщо КНДР підтримає війну РФ проти України своїми військами, це стане грубим порушенням міжнародного права, заявили в МЗС ФРН. Підтримка Пхеньяном війни загрожує і безпеці Німеччини, наголосили в Берліні.

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї в Берліні на тлі повідомлень про ймовірну відправку військових КНДР у Росію для їхнього залучення в війну Росії проти України. "Якщо Північна Корея підтримає російську агресивну війну в Україні своїми військами, це буде грубим порушенням міжнародного права", - йдеться в заяві відомства, опублікованій на платформі Х у середу, 23 жовтня.

У МЗС ФРН також наголосили, що підтримка Північною Кореєю російської загарбницької війни "безпосередньо загрожує безпеці Німеччини та європейському мирному порядку".

Південна Корея і США кажуть про направлення вояків з КНДР до Росії

За інформацією представників парламенту Південної Кореї, КНДР відправила в Росію вже три тисячі військових, яких, імовірно, задіють у війні проти України. Депутати повідомили про це журналістам після брифінгу південнокорейської розвідки. Згідно з даними спецслужб, очікується, що до грудня в РФ буде перекинуто близько десяти тисяч солдатів із КНДР.

Так само міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вже є докази того, що військові Північної Кореї перебувають в Росії, але поки не відомо, що саме вони там роблять.

Раніше інформацію про присутність військ з КНДР на території Росії підтвердили в українській військовій розвідці. Москва і Пхеньян натомість заперечують наявність північнокорейських військ на території РФ.

WSJ: У договорі про співпрацю РФ із Північною Кореєю був таємний пункт

За інформацією американського видання The Wall Street Journal , яка посилається на неназваного колишнього офіцера російської розвідки, Володимир Путін і Кім Чен Ин, уклавши угоду про військову співпрацю, додали до документа таємну статтю про відправлення північнокорейських солдатів на фронт.

За твердженням джерела WSJ, цей пункт дає змогу КНДР відправити першу хвилю з приблизно тисячі північнокорейських солдатів в Україну, щоб вони "на власному досвіді навчилися у Росії ведення війни". Він додав, що за першою хвилею піде "ще більше" північнокорейських військових.

"Поки що більша частина північнокорейських військ залишається на безпечній відстані від лінії фронту, але їм показують, як росіяни організовують логістику і тактику на передовій, при цьому вони отримують нову інформацію про війну з використанням дронів", - сказав співрозмовник видання.

У НАТО застерегли, що відправка північнокорейських солдатів на фронт означала б небезпечну ескалацію конфлікту. "Ми бачили повідомлення про те, що КНДР відправила війська і готова відправити північнокорейських солдатів в Україну для участі в боях на боці Росії. Якщо це підтвердиться, то це стане небезпечною подією, що викликає вкрай глибоку стурбованість", - заявив заступник постпреда США в ООН Роберт Вуд.

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