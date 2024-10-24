Кірбі: Військові з КНДР в Україні будуть законними цілями

За даними США, у жовтні КНДР перекинула в Росію щонайменше 3000 солдатів, і зараз вони проходять базову військову підготовку. Втім, США поки не знають, чи будуть вони задіяні у війні проти України.

За оцінками США, з початку жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 3000 своїх солдатів на схід Росії. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу у середу, 23 жовтня.

За даними, які навів Кірбі, спочатку їх переправили морем з північнокорейського Вонсана до російського Владивостока, а згодом розмістили на різних тренувальних майданчиках на сході РФ, де зараз вони проходять навчання. За даними США, йдеться про базову бойову підготовку.

"Ми поки не знаємо, чи вступлять ці солдати у бій разом із російськими військовими, але така ймовірність викликає значне занепокоєння, - сказав Кірбі. - Після завершення навчання ці солдати можуть вирушити на захід Росії, а потім - долучитися до боїв проти українських військових".

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Кірбі: Якщо солдати з КНДР будуть залучені до боїв, вони стануть законними цілями

Кірбі зазначив, що наразі США не знають, де і для чого можуть бути розгорнуті ці війська. Водночас він наголосив, що у разі, якщо вони будуть задіяні у веденні бойових дій проти України, - вони стануть законними військовими цілями.

"І українські військові захищатимуться від північнокорейських солдатів так само, як вони захищаються від російських", - зазначив він.

Якщо північнокорейські солдати все ж будуть залучені до бойових дій, це свідчитиме про "зростаючий відчай Росії у її війні проти України", а також про безпрецедентний рівень безпосередньої військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, додав Кірбі.

"Росія щодня зазнає надзвичайних втрат на полі бою, але президент Путін, схоже, має намір продовжувати цю війну. Якщо Росія справді буде змушена звернутися до Північної Кореї за людською силою, це буде ознакою слабкості, а не сили Кремля", - сказав він.

За даними США, які навів Кірбі, за час повномасштабної війни проти україни Росія втратила близько 530 тисяч військових, а щоденні втрати наразі оцінюються в середньому у 1000-1200 військових - вбитими і пораненими.



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