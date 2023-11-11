Зеленський привітав поляків: Разом здатні на дивовижні речі

З нагоди Дня незалежності Польщі в суботу, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський провів у режимі відеоконференції розмову з польським колегою Анджеєм Дудою.

"Завжди, коли ми були по один бік, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці й поляки об'єднані спільною метою. Як у битвах під Оршею й Замостям, так і зараз, у битві, що триває заради свободи України, а отже, Польщі. Ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного", - наголосив український президент.

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Він запевнив: українці завжди будуть вдячні польському народу за допомогу у боротьбі проти агресії Росії.

"Я вдячний, що польські серця відчули ритм українських сердець саме тоді й так, як це було потрібно. Я вдячний, що для польського народу такі цінності, як честь, свобода й солідарність, є справді фундаментальними. І вдячний за спокій та повагу до всіх наших людей, яких ви прихистили, поділившись теплом польського дому", - зазначив Зеленський.

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Він також відзначив важливість міцних відносин України та Польщі як однієї з основ єдності Європи.

"Єдність Європи - наш спільний інтерес - може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ - це союзництво між українською та польською волею, коли ми разом, коли ми разом і у Європейському Союзі, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої спільної історії. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші", - підкреслив президент України.

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Зі свого боку Дуда наголосив, що Польща продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ та на шляху до членства в НАТО та ЄС. Він також привітав Зеленського з рекомендацією Європейської Комісії розпочати переговори про вступ України в ЄС.

"Вітаю вас із цим поступом і з тим, що попри складну військову ситуацію ви реалізуєте чергові вимоги на шляху до Євросоюзу. Ми не лише вболіваємо за вас, а й будемо вас підтримувати, будемо підтримувати ваші прагнення", - наголосив Дуда.

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