У Бундестазі ініціювали перевірку постачань снарядів

Через чергову відмову Швейцарії дозволити Німеччині постачати снаряди в Україну голова комітету Бундестагу з оборони запропонувала перевірити ланцюжки постачання боєприпасів до ФРН.

Берлін має перевірити ланцюги постачань боєприпасів після відмови Швейцарії дозволити Німеччині передати снаряди для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну, заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в інтерв'ю агенції dpa в неділю, 6 листопада.

"З точки зору політики безпеки з 24 лютого світ змінився, і Німеччині необхідно при замовленні снарядів негайно перевірити, якими шляхами відбувається їхнє постачання, і у разі потреби змінити ці шляхи", - сказала політикиня.

При цьому Штрак-Ціммерман зазначила, що найближчими роками ФРН потрібно закупити боєприпасів на суму 20 мільярдів євро або більше.

Вето Швейцарії на постачання снарядів в Україну

3 листопада Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на реекспорт до України боєприпасів для установок Gepard, обґрунтувавши такий крок політикою нейтралітету, яка забороняє експорт зброї до країн, що ведуть збройні конфлікти.

"Зрозуміло, нам, як сусіду, який має дружні відносини (зі Швейцарією - Ред.), потрібно прийняти як факт, що через свій нейтральний статус Швейцарія не хоче надавати свої боєприпаси для використання в регіонах, де йде війна", - зазначила Штрак-Ціммерман.

Водночас вона зауважила, що снаряди для Gepard потрібні, "в першу чергу, щоб відбити авіанальоти на завантажені пшеницею кораблі в українських портах". "Якщо це не вдасться зробити, 190 мільйонів людей по всьому світу в результаті страждатимуть від голоду", - наголосила депутатка.

Політикиня також запитала: що станеться, якщо нападу зазнає сама Німеччина чи якась інша держава-член НАТО, а постачань снарядів зі Швейцарії через нейтралітет не буде?

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Виробництво снарядів у Швейцарії

Установки Gepard, зняті з озброєння Бундесверу, оснащені подвійною 35-міліметровою гарматою швейцарського виробника Oerlikon. Сьогодні ця компанія належить німецькому концерну Rheinmetall. Голова комітету з оборони у Бундестазі нагадала, що у Швейцарії виготовляються і снаряди для системи ППО Mantis, снаряди для БМП Puma, а також винищувачів Eurofighter та Tornado.

Відмова Швейцарії дозволити постачання вироблених там снарядів в Україну - вже не перша від початку вторгнення РФ в Україну. Навесні Швейцарія відхилила два запити Німеччини щодо реекспорту боєприпасів швейцарського виробництва в Україну, а на початку червня міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен відмовив Берліну у дозволі направити Києву 12 400 снарядів для установок Gepard.

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Критика депутатки за близькість до оборонної промисловості

Штрак-Ціммерман, яка є членкинею Вільної демократичної партії (ВДП), останнім часом неодноразово критикували за її надто тісні, на думку деяких спостерігачів, зв'язки з оборонною промисловістю. Крім іншого, вона є членом президії Німецького товариства оборонної техніки (Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik), а також групи стимулювання "Сухопутні війська Німеччини" (Förderkreis Deutsches Heer).

Зокрема на початку травня 2022 року офіційний представник об'єднання Lobbycontrol Тімо Ланґе (Timo Lange) в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung розкритикував таке сумісництво з боку політикині. "Обидві ці організації знаходяться під сильним впливом оборонної промисловості, і ми критично ставимося до ситуації, коли депутати Бундестагу обіймають там керівні посади - навіть на добровільних засадах", - зазначав Ланґе.

Таким чином, на його думку, підприємства оборонної промисловості "отримують можливість мати дуже тісний та привілейований доступ до парламенту".