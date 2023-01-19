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Застрелений СБУ банкір Денис Кірєєв напередодні вторгнення Росії попередив українську розвідку про плани Москви взяти КиївФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Застрелений СБУ Кірєєв попередив Київ про плани РФ - ЗМІ

Степан Смишляєв | Анастасія Арінушкіна
33 хв. тому

Дениса Кірєєва застрелила СБУ під час затримання за підозрою в шпигунстві. Глава української розвідки розповів, що банкір допоміг захистити Київ від захоплення окупантами.

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45-річний банкір Денис Кірєєв, якого у березні застрелили співробітники Служби безпеки України (СБУ) під час затримання, напередодні повномасштабного вторгнення Росії попередив українську розвідку про плани Москви взяти Київ, стверджується у статті The Wall Street Journal від 18 січня.

За даними видання, Кірєєв передав начальнику головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирилу Буданову інформацію від своїх російських джерел, яка допомогла захистити Київ. "Якби не пан Кірєєв, найімовірніше, Київ був би взятий", - цитує WSJ Буданова.

Зокрема, 23 лютого банкір повідомив, що президент РФ Володимир Путін віддав наказ про початок вторгнення в Україну. Також йому була відома головна мета атаки - захоплення аеропорту в Гостомелі під Києвом для подальшого перекидання туди військ і техніки та штурму української столиці. Інформація від Кірєєва дала Україні "кілька дорогоцінних годин", щоби перекинути війська для протидії росіянам, заявив Буданов. Після запеклого бою аеропорт був зруйнований і не міг використовуватись окупаційними силами.

Буданов: Зв'язок Кірєєва зі спецслужбами став очевидним

Невдовзі Україна та Росія домовились про проведення переговорів у Білорусі. Начальник ГУР запропонував Кірєєву взяти в них участь, оскільки той був знайомий зі двома учасниками російської делегації. Банкір знав, що йому ризиковано з'являтися в складі української делегації, і спочатку не хотів брати участі в переговорах, але пізніше погодився. "Після його появи там усім став очевидним його зв'язок зі спецслужбами. На жаль, ситуація тоді була критичною, і нам довелося йти на ризик", - заявив Буданов.

Коли Київ і Москва погодили другий раунд переговорів 3 березня, Буданов наполягав, щоб Кірєєв знову приєднався до делегації. Дорогою до вокзалу в Києві Кірєєв сказав охоронцям, що його можуть заарештувати, і попросив їх не втручатися. В центрі міста його справді затримали агенти СБУ, які вимагали від охорони Кірєєва скласти зброю. Банкіра затримали, а через півтори години його виявили мертвим.

Державне бюро розслідувань України, яке розслідує такі вбивства, відмовилося від коментарів для WSJ. Також не став давати коментарі начальник департаменту контррозвідки СБУ Олександр Поклад, який відповідає за затримання підозрюваних у роботі на РФ. За словами Буданова, в ніч перед переговорами у Білорусі з офісу Поклада дзвонили Кірєєву.

СБУ підозрювала Кірєєва у держзраді

Після вбивства Кірєєва українські ЗМІ повідомляли, що СБУ мала дані про його державну зраду, засновану, зокрема, на записі телефонних розмов. Банкір з 2006 року працював у структурах братів Андрія та Сергія Клюєва, бізнесменів, які були близькі до колишнього президента Віктора Януковича. Андрій Клюєв у 2010-2014 роках займав високі державні посади, зокрема віцепрем'єра, секретаря Ради національної безпеки і оборони та голови адміністрації Януковича.

У цей же час Кірєєв був призначений заступником голови правління Ощадбанку. За словами оточення, він ходив на полювання з керівниками розвідки СБУ в Карпатах, його супроводжували охоронці з елітного підрозділу СБУ. Банкір також налагоджував зв'язки з росіянами, зокрема спілкувався в Криму з генералами російських спецслужб і знав багатьох з них на ім’я. Після Революції гідності та втечі колишнього керівництва держави з України Кірєєв допомагав керувати деякими активами Клюєвих з Києва.

Поховали як героя

Пізніше ГУР заявило, що Кірєєв "загинув під час виконання спецзавдання". Його поховали як героя, президент України Володимир Зеленський нагородив його посмертно медаллю за "винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки".

У липні Зеленський ініціював звільнення голови СБУ Івана Баканова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової через "неналежне виконання службових обов'язків". Український президент пояснив їхнє усунення, зокрема, великою кількістю справ про держзраду та колабораційну діяльність працівників правоохоронних органів.

За що Зеленський звільнив Венедіктову і Баканова?

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