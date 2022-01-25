Загроза вторгнення РФ в Україну: Польща і Латвія розчаровані реакцією ФРН

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив розчарування реакцією Німеччини на нарощування військ Росії на кордоні України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 25 січня.

"Мене турбує ситуація в Україні і реакція наших німецьких сусідів перед загрозою з боку Росії. Великим розчаруванням є те, що Німеччина не дала згоди на постачання зброї з Естонії державі, яка готується захищатися від агресора", - написав Моравецький.

Він додав, що "чорний сценарій", про який попереджала Польща, настає. А саме, будівництво "Північного потоку-2", "газовий шантаж" та гроші "вкладені" у колишніх політиків та лобістів дають президенту РФ Володимиру Путіну інструменти для тероризації європейських країн, зазначив Моравецький.

Окрім того, польський прем'єр заявив, що Польща налаштована на підтримку українського шляху інтеграції із Європою та Заходом, а також виступає проти чергового акту агресії Росії.

Міноборони Латвії: Політика ФРН не відповідає часу

Заступник прем'єр-міністра Латвії Артіс Пабрікс, який одночасно обіймає посаду міністра оборони країни, також різко розкритикував позицію Берліна у конфлікті навколо України. "Нинішня політика Німеччини щодо Росії жодною мірою не відповідає вимогам НАТО, ЄС та партнерів ФРН. Її недостатньо і для сьогоднішніх противників Заходу, а до них належить і Росія. Коротше кажучи, політика Німеччини щодо Росії не вписується в наш час", - заявив Пабрікс в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому 25 січня.

Він наголосив, що вважає великою помилкою позицію представників Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка полягає в тому, щоб "передати Україні польовий шпиталь, але не озброєння". "Німецькі політики перестали розуміти, що означає політика стримування", - зазначив міністр оборони Латвії.

Позиція ФРН щодо зброї Україні

Берлін, на відміну від США, Британії, Польщі, Литви, Латвії та інших союзників з НАТО, відмовляється від постачання летальної зброї Україні. За словами німецьких оглядачів, глухий кут у питанні надання Україні озброєння - результат тривалої політики Берліна щодо експорту зброї до регіонів з напруженою ситуацією.

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Попри неодноразові заклики України, у ФРН не планують постачати зброю Києву, адже це, на думку німецьких урядовців, може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є. Ця позиція також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Утім, останнім часом навіть всередині ФРН лунає дедалі більше закликів переглянути її.

Нагадаємо, за даними західної розвідки, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині перебувають понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі також триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого. Це змушує побоюватися нового вторгнення РФ в Україні. Водначас Москва відкидає агресивні плани.