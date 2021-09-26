Вибори в Німеччині: хто такий Олаф Шольц і чого від нього очікувати

Коли Олаф Шольц (Olaf Scholz) ввечеріпереможного дня виборів до Бундестагу вийшов на сцену у берлінській штаб-квартирі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), однопартійці зустріли його оваціями, у натовпі розгорнули величезний банер з написом "дякуємо". Лідеру виборчого списку соціал-демократів вдалося те, про що партія ще декілька місяців тому і мріяти не могла - перемогти на виборах до Бундестагу. СДПН на фінішній прямій не лише виборсалася з багаторічних катастрофічно низьких рейтингів, а ще навіть покращила результат порівняно з 2017 роком. Навесні 2021 року за соціал-демократів готові були проголосувати 15 відсотків виборів, а вже лічені місяці потому партія отримала 25.

Перше місце ще не гарантує, що канцлером стане саме Олаф Шольц. Але його партія впевнено йде на коаліційні переговори і шанси соціал-демократів очолити уряд оцінюються як найвищі. Крім того, саме Шольцу найбільше довіряють виборці, як засвідчили опитування, коли йдеться про питання, хто є найбільш компетентний, щоб обійняти посаду глави уряду.

Шольц, Шольц і ще раз Шольц

У виборчій кампанії соціал-демократи поставили все на одну карту - Олафа Шольца. Мовляв, голосуйте за нас, бо лише у нас є єдиний і незамінний Шольц. Він був на всіх плакатах, теледебатах і сценах. "Він робить цю роботу, і він справляється якнайкраще" - головний меседж СДПН перед виборами.

Після 16 років канцлерства Анґели Меркель соціал-демократи зробили ставку на досвід і переконали значну частину виборців, що треба голосувати за Шольца, який є віце-канцлером і міністром фінансів у коаліційному уряді на чолі з Меркель.

Кандидат у канцлери, якого не любила партія

Але скільки соціал-демократії у політичних поглядах Олафа Шольца? Як не парадоксально, багатьом у власній партії віце-канцлер тривалий час не подобався. Коли 2019 року він хотів очолити партію, Шольц на внутрішньопартійному референдумі програв дуету у складі Саскії Ескен і Норберта Вальтера-Бор'янса. Ці двоє пообіцяли партійцям зсунути змістовні акценти у партії вліво.

Натомість Олафа Шольца традиційно зараховують до "поміркованого", центристського крила в партії. Отже, для багатьох висунення Шольца у канцлери в серпні 2020 року, підтримане партійним керівництвом, яке має дещо інші політичні преференції, стало несподіванкою. СДПН висунула у канцлери політика, якого вона навіть не хотіла бачити на чолі партії.

Підвівся і пішов далі

Поразка під час обрання партійного керівництва не збила з пантелику Олафа Шольца. "Ми одразу після виборів голови СДПН розпочали тісну співпрацю і завдяки цьому вдалося сформувати довіру. Вже незабаром у мене було стійке відчуття, що ці двоє мене висунуть у канцлери і у них обох дуже вчасно з'явилося відчуття, що вони мене висунуть", - зазначив Шольц у своїй прагматичній манері, коментуючи факт свого висунення на посаду канцлера. Таке ставлення до поразок або тимчасових труднощів типове для Шольца. Коли життя відкидає його назад - він підводиться, переводить подих і йде далі. Він ніколи не сумнівається у собі, не дає збити себе з курсу і зберігає абсолютний спокій.

Його вміння зберігати абсолютний спокій не раз рятувало його від політичних потрясінь. Це стосується, зокрема, скандалів з масштабними шахрайськими схемами у фінансовій сфері, які сколихнули Німеччину в той самий час, коли Шольц став міністром фінансів. Критики закидали міністру, що шахраї, які роками наживалися на біржовій схемі Cum-Ex з безпідставним поверненням податків за фінансові транзакції, які ніколи не сплачувалися державі, збагатилися, використовуючи недбалість і бездіяльність очолюваного Шольцем мінфіну. Теж саме стосується і скандалу з банкрутством платіжної системи Wirecard. Відповідаючи на запитання тимчасових слідчих комісій Бундестагу щодо цих скандалів, Шольц виглядав не завжди переконливо. Однак "тефлоновому" Шольцу все це, виходить, ніяк не шкодить.

Несподівана щедрість міністра фінансів

Під час пандемії COVID-19 як міністр фінансів Олаф Шольц став тим, хто асоціюється у виборця з розподілом багатомільярдної бюджетної допомоги. Головний німецький скарбник до кризи мав репутацію "скнари", був послідовним противником витрати бюджетних коштів понад державні доходи. З початком пандемії він став несподівано щедрим і взявся рятувати економіку багатомільярдними сумами грошей, взятими державою у борг.

До кінця 2022 року Німеччина запозичить на подолання кризи 400 мільярдів євро. Шольц заспокоює німців, що жодного боргового ярма боятися не треба і держава за 10 років усе поверне.

Ангела Меркель асоціюється для багатьох німців зі стабільністю. У пандемію головним джерелом стабільності стала багатомільярдна бюджетна допомога, яку розподіляв заступник Меркель - Олаф Шольц

Відданість НАТО і стриманість щодо Росії

У питаннях зовнішньої політики Олаф Шольц наголошує на продовженні нинішнього курсу. З ним на чолі Німеччина докладатиме зусиль, щоб "Європа була сильною і суверенною" і "говорила одним голосом". В іншому разі, переконаний політик, ані Німеччина, ані Європа не відіграватимуть у світі жодної ролі. Серед наріжних принципів у зовнішній політиці й питаннях міжнародної безпеки Шольц бачить тісну співпрацю із США та іншими партнерами по НАТО.

Водночас СДПН традиційно виступає за тісніші зв'язки з Росією, що має коріння в "східній політиці" (Ostpolitik) канцлера Віллі Брандта (Willy Brandt). Тим не менше, більшість оглядачів схиляються до того, що в питаннях санкцій ЄС проти Росії через агресію на Донбасі і у таких питаннях як анексія Криму Шольц продовжуватиме триматися лінії, яку Берлін мав за часів Меркель.

Крім особистої стриманої позиції Шольца щодо Москви стримуючим фактором можуть бути і партнери по коаліції, зазначив у нещодавній розмові з DW, зокрема, Штефан Майстер (Stefan Meister), експерт Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP). "Якщо до коаліції увійдуть Зелені, а це дуже ймовірно, політика щодо Росії не зміниться", - переконаний Майстер. Серед німецьких партій Зелені - найжорсткіші критики політики Кремля.

А як щодо сауни з Путіним?

Сам Шольц в інтерв'ю DW перед виборами закликав до "нової східної політики" на рівні Євросоюзу і посилення ролі Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). У виборчій програмі СДПН сказано, що партія, попри критику, робить ставку на діалог з Москвою і, зокрема, домагатиметься пом'якшення візового режиму для молоді.

Чоловічої дружби між Шольцем і російським президентом Володимиром Путіним, як це сталося свого часу з попереднім канцлером від СДПН Ґергардом Шредером, експерти не очікують. "Олаф Шольц - точно не Ґергард Шредер, це інший тип політика, більш діловий, радше схожий на Меркель, - вважає Майстер. - Він не з тих, хто піде з Путіним у сауну".

Такої думки дотримується і політолог Ґергард Манґотт. "Я думаю, Шольц не захоче зіпсувати свій імідж, якщо буде занадто орієнтуватися на Шредера, чия репутація в Німеччині сильно підмочена після того, як він став працювати на російські енергетичні компанії".

Шольц (на фото ліворуч) був генеральним секретарем СДПН ще за далеких часів Ґергарда Шредера

Шарм як у робота

Олаф Шольц - людина без емоцій і без харизми. Імовірно, у кризові часи німці роблять ставку саме на такий прагматизм і холодний розрахунок. Шольц знайшов ідеальну суміш для здобуття симпатій виборців, додавши до цих рис м'яку усмішку і підкреслену ввічливість. Віце-канцлер невтомно їздив країною для зустрічей і виступів, демонструючи відкритість і близькість до людей.

Якщо раніше його називали "шольцоматом" - від слів "Шольц" і "автомат (робот, машина)" - то тепер він сприймається як привітний і людяний прагматик. Термін "шольцомат" журналісти вигадали далекого 2003 року, коли Шольц на численних телеефірах виправдовував непопулярну серед виборців реформу ринку праці, повторюючи без жодних емоцій, немов робот, завчені пояснення бюрократичною мовою. "Мені випала роль роз'яснювати суть реформи. Треба було демонструвати непохитність", - виправдовувався згодом Шольц.

Він майже ніколи не каже більше, ніж конче необхідно. У цьому, схоже, його секрет успіху. При цьому Олаф Шольц постійно вчиться і еволюціонує. Ще будучи у далеких 80-их роках минулого століття чільним представником молодіжного крила СДПН, він виступав за "подолання капіталістичної економіки". Однак згодом він як юрист працював адвокатом у сфері трудового права і багато чого зрозумів про те, як працює ринкова економіка та підприємництво. Це змінило його і зробило більш прагматичним.

Олаф Шольц був генеральним секретарем СДПН, міністром праці, сенатором з питань внутрішніх справ у Гамбурзі і правлячим бургомістром цього портового мегаполіса, а з 2018 року - міністром фінансів Німеччини. Попереду у нього непрості переговори з Зеленими й з вільними демократами, без яких йому не стати наступним канцлером. Прагматичність Шольца, ймовірно, піде йому на користь у пошуку складних компромісів з майбутніми партнерами по коаліції.