 ВООЗ дає відбій: новий варіант коронавірусу не викликає занепокоєння | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.01.2022

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Європа

ВООЗ дає відбій: новий варіант коронавірусу не викликає занепокоєння

Попри численні мутації виявлений у Франції варіант коронавірусу B.1.640.2 не викликає занепокоєння в експертів. Як виявилося, на сполох першим забив французький медик із сумнівною репутацією.

ВООЗ, штаб-квартира у Женеві

Як повідомив науковий співробітник ВООЗ Абді Махмуд, організація веде спостереження за варіантом коронавірусу B.1.640.2 ще з листопада. Однак відтоді варіант, схоже, не набув суттєвого поширення. "У цього вірусу було багато можливостей для поширення", - каже Махмуд. Однак досі було виявлено лише близько 20 проб з новим варіантом і лише одна-єдина з них випала на грудень. Для порівняння: виявлений наприкінці листопада варіант Омікрон вже представлений у міжнародній базі Gisaid понад 120 тисячами проб.

Варіант майже не поширився

Вперше новий варіант був виявлений ще у жовтні на південному сході Франції у повністю вакцинованого пацієнта, який повернувся з Камеруна. Дослідники виявили загалом 12 випадків у цьому регіоні і назвали варіант "I.H.U." у відповідності до дослідного інституту у Марселі, який доклався до ідентифікації новітньої модифікації вірусу. У базу Gisaid варіант був внесений четвертого листопада під позначкою B.1.640.2.

Наприкінці грудня з'явився препринт першого дослідження нового варіанту, який однак досі не пройшов незалежного наукового аудиту. Спершу дані вчених занепокоїли фахівців, адже варіант B.1.640.2 містить 46 мутацій. Це співставно ізсупер-заразним варіантом Омікрон, який нині починає домінувати у багатьох країнах світу.

Відбій тривоги

Не схильний бити на сполох з приводу "французького" варіанту і професор Йорґ Тімм (Jorg Timm), керівник Інституту вірусології в університетській клініці Дюссельдорфа. "Цей варіант був уперше описаний науковцями вже деякий час тому і поки що не набув поширення у тих регіонах, де він був виявлений. Це дуже сильний сигнал на користь того, що у нього немає значної селекційної переваги у порівнянні, наприклад, з омікроном, у випадку якого було дуже швидко зрозуміло, що він набуде стрімкого поширення. B.1.640 на даному етапі не дає підстав для такого прогнозу, тому ніхто не очікує, що він спричинить для нас великі проблеми", - каже Тімм.

Такої думки дотримується і Том Пікок з Imperial College London. "Це точно не той варіант, через який нам треба перейматися на даний момент", - зазначив вчений, вказуючи на те, що цей варіант був виявлений ще до омікрон-варіанта і досі має лише два десятки підтверджених випадків.

Попри заспокоєння європейських колег, у Камеруні продовжать вивчати новий варіант. "Ми уважно слідкуємо за цим і продовжимо виявляти локальні секвенції, аби мати можливість порівняти і зрозуміти, чи цей варіант циркулює у нас", - сказав в інтерв'ю DW камерунський епідеміолог професор Яп Буом.

Протести коронаскептиків у Франції

Протести "коронаскептиків" у Франції

Дослідник із сумнівною репутацією

Одним зі співавторів препринту, який першим спричинив галас навколо варіанта B.1.640.2, як з'ясували журналісти німецької Tagesschau, є інфекціоніст з неоднозначною репутацією Дід'є Рау. Його лікарська практика викликає контраверсії серед колег, зокрема, тому, що він лікує пацієнтів з COVID-19 гідроксихлорохіном - препаратом від малярії. На початку грудня французька асоціація лікарів висловила офіційну догану Рау за застосування цього препарату.

Крім того, повідомляє Tagesschau, заснований ним Інститут інфекційних хвороб при університетській клініці у Марселі у своїх наукових працях щодо COVID-19 порушував правила клінічних досліджень. Журналісти повідомляють, що проти Рау ведеться розслідування прокуратурою Марселя, йому вже довелося скласти із себе повноваження директора інституту.

Хибні прогнози і карколомні тези

Натомість серед антивакцинаторів інфекціоніст Дід'є Рау має культовий статус, хоча його прогнози вже неодноразово не справджувалися. Свого часу він передрікав пандемії швидкий кінець.

Рау не хоче вакцинуватися від COVID-19, оскільки не вважає хворобу смертельною. Натомість він застерігає від побічної дії вакцин, посилаючись на досвід з вакциною проти свинячого грипу.

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