Володимир Зеленський зустрівся з Ненсі Пелосі в Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою Палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі. Спікерка ньожньої палати американського парламенту прибула з візитом до Києва в неділю, 1 травня, повідомила пресслужба Офісу президента України. Візит не анонсували заздалегідь з міркувань безпеки.

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Президент Зеленський під час зустрічі вислов вдячність за черговий сигнал потужної підтримки з боку США. "Я вдячний вам за цей сигнал потужної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, народу, Конгресу - двопалатної та двопартійної підтримки. Цей сигнал високо ціную я як президент, наша команда й народ України. Це свідчить про те, що США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації", - сказав президент.

Своєю чергою Ненсі Пелосі зазначила, що сьогодні Україна героїчно бореться за свободу, і США готові допомагати їй, доки ця боротьба не завершиться. За її словами, Україна є кордоном свободи, йдеться у повідомленні.

Разом з Пелосі до Києва прибуло три голови комітетів та інші конгресмени

Як повідомила агенція AP, до американської делегації, окрім самої Пелосі, увійшли голова комітету Палати представників з закордонних справ Грегорі Мікс, голова комітет з розвідки Адам Шифф, голова комітету з правил Джим Макговерн, а також конгресмени Джейсон Кроу, Барбара Лі та Білл Кітінг.

"Наша делегація поїхала до Києва, щоб надіслати безсумнівний і переконливий сигнал усьому світу: Америка твердо стоїть разом у Україною", - наголосила у своїй заяві Пелосі.

Під час зустрічі з Зеленським вона зауважила, що нинішній візит відбувається для того, "щоб подякувати вам за вашу боротьбу за свободу". "Ми перебуваємо на межі свободи і ваша боротьба - це боротьба за усіх. Наше зобов'язання - бути тут для вас, допоки боротьба не завершиться", - зауважила Пелосі, цитує AP.

За вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України Володимир Зеленський нагородив Пелосі орденом княгині Ольги.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, голова Пентагону Ллойд Остін та президент України Володимир Зеленський у Києві.

Візиту спікерки до Києва передував приїзд Держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови Пентагону Ллойда Остіна, який відбувся тиждень тому. Під час свого візиту вони анонсували одноденні візити-підтримки від американських дипломатів до України. Також посадовці оголосили про поступове відновлення роботи в Україні американських дипломатичних представництв. Спершу вони поновлять роботу у Львові.

Палата представників схвалила ленд-ліз

Палата представників США цього тижня, 29 квітня, схвалила закон про запровадження програми ленд-лізу для України.

Закон дозволить Сполученим Штатам швидше надсилати зброю та іншу допомогу в Україну завдяки скороченню бюрократичних процедур. Документ дозволяє давати обладнання без оплати, заплатити США можна буде пізніше.

Сенат США (верхня палата парламенту) одноголосно схвалив проєкт ще 6 квітняйого має підписати президент США Джо Байден. 28 квітня Байден запросив у Конгресу США 33 мільярди доларів для допомоги Україні.

Востаннє ленд-ліз запроваджувався під час Другої світової війни. Це дозволило США швидко поповнити запаси союзників у боротьбі з нацистською Німеччиною.