Вночі війська РФ вдесяте за місяць атакували Київ з повітря

У ніч на 19 травня війська РФ здійснили чергову повітряну атаку на Україну, зокрема на Київ. За даними КМВА, цього разу для удару використовувалися дрони. Усі виявлені цілі над Києвом збили сили ППО.

У ніч п'ятницю, 19 травня, російські війська здійснили чергову атаку на Україну. Зокрема, під ударами дронів вкотре опинився Київ. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку української столиці, були збиті силами та засобами ППО, повідомили зранку у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

За попередніми даними, атака здійснювалася з використанням дронів Shahed-136/131, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. "З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль з короткими інтервалами між атаками, - наводяться його слова у Telegram КМВА. - Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони".

Ця атака, наголосив Попко, стала вже десятою атакою на столицю за 19 днів травня. Інтервал між нею та попередньою склав менше доби.

ППО знищила 16 дронів і три ракети - Повітряні сили

У ніч на 19 травня війська РФ атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, уточнили пізніше у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Було зафіксовано пуски 22 БпЛА та шести "Калібрів". Три крилаті ракети та 16 ударних дронів були знищені силами та заcобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ, йдеться у повідомленні командування у Telegram.

Як стало відомо згодом, вночі кілька вибухів пролунали у Кривому Розі на Дніпропетровщині. "Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь", - повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа і в чотириповерховій адмінбудівлі, легких поранень зазнав 45-річний чоловік, повідомив Лисак.

Напередодні, у ніч на 18 травня, російські війська здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Із 10 літаків стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 було випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555, з кораблів у Чорному морі - шість крилатих ракет "Калібр". Також війська РФ випустили дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Загалом у ніч на 18 травня російська війська випустили по території України 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. 29 з них були збиті силами та засобами протиповітряної оборони.

Втім, було зафіксоване влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури у Хмельницькій області. За інформацією міністерства енергетики Україні, через обстріл на Хмельниччині відключилися повітряні лінії електропередачі.

Увечері 17 травня влучання сталося і в об'єкт промисловості на околиці Одеси. Одна людина загинула, ще двоє - зазнали поранень. Як пояснили згодом у оперативному командуванні "Південь" ЗСУ, у будівлю підприємства влучила збита у повітряному бою ракета.

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