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Ракетна атака на Київ у ніч на 16 травня
Ракетна атака на Київ у ніч на 16 травняФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфліктиУкраїна

У ніч на 18 травня РФ знову атакувала Київ ракетами

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Війська РФ завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Над Києвом, за попередньою інформацією, усі російські ракети знищили сили ППО.

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У ніч на четвер, 18 травня, російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні, зокрема і по Києву. "Триває серія безпрецедентних за своєю потужністю, інтенсивністю та різноманітністю повітряних атак на Київ. Дев'ятий за ліком повітряний напад на столицю з початку травня!" - повідомив у Telegram голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

За його інформацією, цього разу атака здійснювалася із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет війська РФ задіяли над столицею свої розвідувальні БпЛА.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені, додав Попко. "Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі - там було загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована. В решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило", - цитує Попка пресслужба КМВА вранці у четвер.

Як повідомляв рано зранку у Telegram мер Києва Віталій Кличко, кілька вибухів пролунало і в у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. За його інформацією, обійшлося без постраждалих.

Згодом очільник головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram показав фото уламків збитих російських ракет. Наразі правоохоронці оглядають місця падіння уламків та фіксують пошкодження. "Наразі суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих осіб немає", - повідомив він.

Неспокійною ніч була і на Вінниччині. "Знову ворог атакує крилатими ракетами! Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі", - написав у Telegram у ніч на четвер голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Іншої інформації про наслідки атаки на Вінничині наразі немає.

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"Непереможні" "Кинджали": ППО України збила 6 ракет РФ

Пізно увечері 17 травня масованого ракетного удару зазнала й Одеса. Російська ракета влучила в об'єкт промисловості на околиці міста. Одна людина загинула, ще двоє - зазнали поранень, повідомила в ефірі національного телемарафону речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Всі вони - охоронці цього промислового підприємства.

"В нашій зоні відповідальності надвечір було зафіксовано потужну ракетну атаку по Одесі. Більшість ракет було збито над морем. Підсумки ще підбиваємо. Але, на жаль, є влучання в об'єкт промисловості", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, востаннє масована ракетна атака по території України була завдана російськими окупантами у ніч на 16 травня. Тоді, за даними командування Повітряних сил Збройних сил України, силами протиповітряної оборони було збито усі 18 запущених ракет, з яких шість гіперзвукових "Калібрів".

Patriot проти "Кинджала"

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Топтема

Ракетна атака на Київ у ніч на 16 травня

У ніч на 18 травня РФ знову атакувала Київ ракетами

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