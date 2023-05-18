Залужний: Збито 29 із 30 запущених Росією ракет

Війська РФ у ніч на 18 травня здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків, загалом випустивши 30 ракет. 29 з них збили сили української ППО, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Починаючи з вечора середи, 17 травня, і до ранку четверга, 18 травня, російська війська випустили по території України 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. 29 з них були збиті силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та інших Сил оборони України, повідомив вранці у четвер головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його інформацією, у проміжку часу між 21.00 середи та 5.30 четверга російські війська здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Із 10 літаків стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 було випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555, з кораблів у Чорному морі - шість крилатих ракет "Калібр". Також війська РФ випустили дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів, йдеться у повідомленні Залужного у Telegram.

Окрім того, ППО за ніч збила два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Влучання в об'єкт інфраструктури під Хмельницьком

Про серію вибухів та влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району вранці у четвер повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. "На жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає. Інформація про руйнування встановлюється", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.



"Непереможні" "Кинджали": ППО України збила 6 ракет РФ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

На Кіровоградщині сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі, повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. "В обох випадках не обійшлося без руйнувань. Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено три будинки. Обійшлося без постраждалих", - написав він у Telegram.

Уламки збитого безпілотника також влучили в один із об’єктів, спричинивши пожежу. Мешканців навколишніх дворів евакуювали, загиблих та постраждалих немає, повідомив він.

Про роботу ППО повідомив і очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. "Вночі в області працювала ППО. Ворожих влучань на території Полтавщини не зафіксовано", - написав чиновник у Telegram.

Раніше голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що під час чергового масованого ракетного удару по Києву у ніч на четвер усі ворожі цілі в повітряному просторі міста були виявлені і знищені.

Водночас, увечері 17 травня російська ракета влучила в об'єкт промисловості на околиці Одеси, повідомила в ефірі національного телемарафону речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Одна людина загинула, ще двоє - зазнали поранень.