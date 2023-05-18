Міненерго: Без світла - понад 20 населених пунктів

Згідно з повідомленням компанії, зокрема, через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. В області знеструмлено три населених пункти, без світла залишилися 1,7 тисячі споживачів. Також було знеструмлено два населених пункти в Запорізькій області і три населених пункти - в Миколаївській. У Херсонській області було знеструмлено 15 населених пунктів, без світла залишалися майже 12 тисяч споживачів. "Усі вже заживлені", - запевнили в міненерго.
На Донеччині також відключилися кілька повітряних ліній. Без світла залишилися п'ять населених пунктів, понад 20 тисяч абонентів. Знеструмлено шахту, де у цей час перебували кілька осіб.
Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація, наголосили в міністерстві.
Як повідомив раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, починаючи з вечора середи, 17 травня, і до ранку четверга, 18 травня, російська армія випустила по території України 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. З них 29 ракет було збито силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ.