Міненерго: Без світла - понад 20 населених пунктів

Внаслідок останньої масованої повітряної атаки РФ в Україні є пошкодження енергетичної інфраструктури, без світла залишилися понад 20 населених пунктів, повідомили в міненерго

Внаслідок масованих російських ракетних ударів у ніч на четвер, 18 травня, є влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, повідомили в міністерстві енергетики України. У зв'язку з обстрілами без світла залишилися понад 20 населених пунктів.

Згідно з повідомленням компанії, зокрема, через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. В області знеструмлено три населених пункти, без світла залишилися 1,7 тисячі споживачів. Також було знеструмлено два населених пункти в Запорізькій області і три населених пункти - в Миколаївській. У Херсонській області було знеструмлено 15 населених пунктів, без світла залишалися майже 12 тисяч споживачів. "Усі вже заживлені", - запевнили в міненерго.

На Донеччині також відключилися кілька повітряних ліній. Без світла залишилися п'ять населених пунктів, понад 20 тисяч абонентів. Знеструмлено шахту, де у цей час перебували кілька осіб.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація, наголосили в міністерстві.

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Як повідомив раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, починаючи з вечора середи, 17 травня, і до ранку четверга, 18 травня, російська армія випустила по території України 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. З них 29 ракет було збито силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ.