Вісім колаборантів-прокурорів притягнуті до відповідальності

Офіс генпрокурора каже, що за колабораціонізм притягнено до відповідальність лише вісім співробітників прокуратури. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв що таких проваджень проти правоохоронців більше 600.

Впродовж 2022 року притягнуто до кримінальної відповідальності вісім працівників органів прокуратури за зайняття посад в незаконно створених органах прокуратури так званих "ДНР/ЛНР" та вчинення державної зради.

"За результатами розслідування вказаних проваджень один обвинувальний акт скеровано до суду, у шести провадженнях досудове розслідування зупинено у зв’язку з оголошенням у розшук підозрюваного, у одному провадженні досудове розслідування триває", - повідомили в офісі генерального прокурора України (ОГПУ) у відповідь на запит DW.

У офісі генпрокурора зазначили, що докладна інформація про ці справи є таємницею досудового розслідування і не може бути розголошена. Також в прокуратурі уточнили, що не ведуть "статистичної звітності щодо працівників прокуратури прифронтових регіонів, причетних до колабораційної діяльності".

Керівництво прокуратур дев'яти регіонів перевіряють на чесність

1 серпня генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування відносно керівництва органів прокуратури у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Перевіряють, зокрема, причетність керівництва до вчинення дій, "що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, причин та умов, які їм сприяли".

На теперішній час службове розслідування триває, зазначили в офісі генпрокурора.

651 провадження за державну зради та колабораціонізм правоохоронців

У липні, відсторонюючи від посади генпрокурора Ірину Венедіктову, президент Володимир Зеленський заявив про великий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв'язками, "які зафіксовані між працівниками силових структур". За його даними, на середину липня було зареєстровано 651 кримінальне провадженнящодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури та інших органів досудового розслідування.

"Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави", - сказав він. Зеленський заявив, що такі дані ставлять "дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь".

19 липня Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України, а також дала згоду на звільнення главою держави генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. 27 липня парламент призначив новим генпрокурором народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна.