Рада призначила генеральним прокурором України Андрія Костіна

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Верховна Рада призначила народного депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна очільником Офісу генерального прокурора. Напередодні його кандидатуру запропонував Зеленський.
Верховна Рада України 299-ма голосами проголосувала за призначення народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у середу, 27 липня.
Напередодні його кандидатуру підтримав профільний комітет з питань правоохоронної діяльності після внесення президентом України Володимиром Зеленським до парламенту відповідного проєкту постанови.
Костін має замінити на посаді Ірину Венедіктову, яку 17 липня відсторонив Зеленський. Тоді у традиційному вечірньому зверненні він пояснив кадрове рішення великим масивом злочинів проти основ національної безпеки держави та зв'язками, "які зафіксовані між працівниками силових структур".
Хоча в Офісі президента заявляли, що про звільнення Венедіктової до службових перевірок не йдеться, вже 19 липня Верховна Рада проголосувала за це.
Андрій Костін є юристом та співзасновником, членом правління громадської організації "Одеський дипломатичний клуб". У 2010-2015 роках він був депутатом Одеської міської Ради від партії "Фронт змін". У 2019 році Костіна обрали нардепом до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Наразі він очолює комітет ВР з питань правової політики.
Андрій Костін був одним з кандидатів на місце глави Спеціальної антикорупційної прокуратури, однак профільні громадські організації визначили його кандидатуру невідповідною посаді за критерієм політичної нейтральності.
Крім того, активісти знаходили порушення в його декларації за 2019 рік, йдеться у спільному проєкті низки громадських організацій "НЕгідні очолити САП". Тоді нардеп продав дві квартири в Одесі, але не подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані через отримання прибутку від продажу нерухомості.
Також як голова комітету з правової політики Костін відповідальний у парламенті за судову реформу. Проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися, йдеться у спільному проєкті "НЕгідні очолити САП".
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