 Рада призначила генеральним прокурором України Андрія Костіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2022

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Новини

Рада призначила генеральним прокурором України Андрія Костіна

Верховна Рада призначила народного депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна очільником Офісу генерального прокурора. Напередодні його кандидатуру запропонував Зеленський.

Андрій Костін

Андрій Костін

Верховна Рада України 299-ма голосами проголосувала за призначення народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у середу, 27 липня. 

Напередодні його кандидатуру підтримав профільний комітет з питань правоохоронної діяльності після внесення президентом України Володимиром Зеленським до парламенту відповідного проєкту постанови. 

Костін має замінити на посаді Ірину Венедіктову, яку 17 липня відсторонив Зеленський. Тоді у традиційному вечірньому зверненні він пояснив кадрове рішення великим масивом злочинів проти основ національної безпеки держави та зв'язками, "які зафіксовані між працівниками силових структур".

Хоча в Офісі президента заявляли, що про звільнення Венедіктової до службових перевірок не йдеться, вже 19 липня Верховна Рада проголосувала за це. 

Хто такий Андрій Костін

Андрій Костін є юристом та співзасновником, членом правління громадської організації "Одеський дипломатичний клуб". У 2010-2015 роках він був депутатом Одеської міської Ради від партії "Фронт змін". У 2019 році Костіна обрали нардепом до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Наразі він очолює комітет ВР з питань правової політики.

Андрій Костін був одним з кандидатів на місце глави Спеціальної антикорупційної прокуратури, однак профільні громадські організації визначили його кандидатуру невідповідною посаді за критерієм політичної нейтральності.

Кандидат з сумнівною репутацією?

Крім того, активісти знаходили порушення в його декларації за 2019 рік, йдеться у спільному проєкті низки громадських організацій "НЕгідні очолити САП". Тоді нардеп продав дві квартири в Одесі, але не подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані через отримання прибутку від продажу нерухомості.

Також як голова комітету з правової політики Костін відповідальний у парламенті за судову реформу. Проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися, йдеться у спільному проєкті "НЕгідні очолити САП".

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