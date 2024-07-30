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Військово-обліковий документ тепер можна отримати в "Дії"

Дмитро Шварц
30 липня 2024 р.

Документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів з QR-кодом, який має таку ж юридичну силу, як паперовий ВОД, можна протягом 10 хвилин отримати в "Дії", повідомило міністерство цифрової трансформації.

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Мобільний застосунок "Дія"
"Дія" запустила послугу видачі військово-облікових документівФото: Andre M. Chang/Zumapress/picture alliance

Державний портал "Дія" тепер надає послугу з видачі військово-облікового документу (ВОД) з QR-кодом з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Про це у вівторок, 30 липня, повідомило міністерство цифрової трансформації України.

"Тепер військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі "Дія" - без візитів до установ та черг. Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах - від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості", - йдеться у повідомленні мінцифри.

У міністерстві додали, що документ матиме QR-код, за яким перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру "Оберіг", наприклад, про бронювання. "Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину", - йдеться у повідомленні.

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Як отримати військово-обліковий документ в "Дії"

Для отримання послуги необхідно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вибрати сервіс "Військово-обліковий документ", натиснути "Подати заяву" та підписати заяву електронним підписом. 

"Документ протягом 10 хвилин з'явиться в кабінет громадянина на порталі "Дія", - зазначають в мінцифри. 

Нагадаємо, що 17 липняв "Дії" запрацювала функція електронного бронювання військовозобов'язаних працівників низки підприємств.

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