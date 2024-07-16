Останній день оновлення військово-облікових даних. Що далі?

Понад чотири мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані у встановлений новим законодавством про мобілізацію термін. Що на них чекає далі, а також тих, хто проігнорував цю норму закону?

У вівторок, 16 липня, спливає 60-денний термін, відведений військовозобов'язаним громадянам України для оновлення військово-облікових даних: мобільного телефону, фактичного місця проживання та електронної пошти (за наявності). Зробити це, згідно зі змінами до мобілізаційного законодавства, які набули чинності 18 травня, мали усі чоловіки віком 18-60 років та деякі категорії жінок через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), центри надання адмінпослуг або мобільний застосунок Резерв+.

Станом на 14 липня, як відзвітували в міністерстві оборони України, цей обов'язок виконали вже понад 4,1 мільйона громадян. Яка подальша доля цих людей та що чекає на тих призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які проігнорували цю норму закону?

Потреба в мобілізованих значно менша за потенційний резерв

У міністерстві оборони неодноразово запевняли, що оновлення даних не означає автоматичну мобілізацію у військо, а необхідне для розуміння повної картини кількості тих, хто може вступити до лав армії. На цьому в інтерв'ю, оприлюдненому на ресурсах міноборони 14 липня, наголосив і директор департаменту кадрової політики відомства Марк Андрусяк.

За його словами, потреба Сил оборони у мобілізації є значно меншою за кількість тих, хто оновив дані, тому не всі громадяни будуть призвані на військову службу. Згідно з оновленим законодавством, мобілізації підлягають ті військовозобов'язані, які досягли 25-річного віку.

Процедура оновлення даних не включає в себе проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для визначення ступеня придатності до військової служби. Для цього має бути видана відповідна повістка, зазначив Андрусяк.

Проте, вірогідність того, що така повістка може надійти, є досить висока. Адже, як сказав голова департаменту кадрової політики, проходження медичного обстеження є окремим видом військового обов'язку громадян. До того ж, нове законодавство зобов'язує проходити ВЛК під час воєнного стану щороку.

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Уряд спростив процедуру формування повісток

Видавати повістки через Резерв+, як запевняли у міноборони, не збираються. Проте, 9 липня уряд спростив процедуру їх формування, дозволивши ТЦК не виписувати їх вручну, як було раніше, а формувати та роздруковувати автоматично за допомогою реєстру "Оберіг". Підписувати ці документи оператори ТЦК тепер можуть за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Способи оповіщення про повістку лишаються тими самими - особисто або ж поштою. Щоправда, за постановою уряду від 16 травня 2024 року, з 17 липня документ вважатиметься врученим навіть за відсутності отримувача за адресою або ж у разі відмови. Фіксована відмова від отримання повістки дає право поліцейському провести адміністративне затримання та доправити військовозобов'язаного в ТЦК. Робити це поліціянти також зможуть щодо чоловіків без військово-облікових документів та тих, хто перебуває у розшуку.

Що чекатиме на тих, хто не оновив дані?

Порушення процедури оновлення даних загрожуватиме військовозобов'язаним не лише адміністративним розшуком та затриманням для доставлення в ТЦК, але й штрафом, розміром від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень. За словами Андрусяка, виписувати їх зможуть виключно працівники ТЦК.

Водночас автоматично накладати покарання на усіх порушників не будуть, каже директор департаменту кадрової політики міноборони. За його словами, законодавство дозволяє це робити протягом трьох місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Винятків для людей, які не змогли оновити дані з поважних причин, наприклад через хворобу, не передбачено. Однак, як зазначив Андрусяк, вони матимуть можливість оскаржити рішення в суді за умови надання документів на підтвердження відсутності можливості своєчасного оновлення.

Кількість штрафів – нескінченна?

Також у роз'яснювальному відео, оприлюдненому міноборони, Андрусяк зазначив, що оскільки оновлення даних та проходження ВЛК є різними видами виконання військового обов'язку, за "окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи". DW звернулася до міністерства оборони з проханням роз'яснити, чи означає це те, що суми штрафів за порушення кожного етапу військового обліку складатимуться разом, а також щодо подальших санкцій проти тих, хто ігноруватиме виконання санкції, проте на момент виходу матеріалу не отримала відповіді.

Окрім штрафів, порушників мобілізаційних заходів, які проігнорують повістку на уточнення даних та вимогу з'явитися в ТЦК протягом 10 днів, можуть тимчасово обмежити у праві керування транспортним засобом. Робити це ТЦК зможуть лише через звернення до суду. Після оновлення даних, як казав речник міноборони Дмитро Лазуткін в коментарі "РБК-Україна", обмеження скасовуватимуться.

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