65 тис. українців за кордоном вчасно оновили військові дані

Найактивніше українці передавали свої військово-облікові дані з Польщі, Німеччини, Чехії та Канади, повідомили в міноборони.

Згідно з новими нормами мобілізаційного законодавства, свої військово-облікові дані за кордоном у встановлений строк оновили 65 тисяч українців. Про це повідомив речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 16 липня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Ми маємо такі показники: 65 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом 60 днів. Серед лідерів - Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку Резерв+", - цитують його українські агенції.

Лазуткін розповів, що свої дані в застосунку оновили навіть одна людина з Гренландії та одна з Гаїті. У міноборони стверджують, що зараз за кордоном чимало українців хотіли б доєднатися до Сил оборони, але статистику не наводять.

Наразі не відомо, скільки точно військовозобов'язаних виїхали за межі України. За даними Європейської Комісії станом на кінець минулого року, в Європейському Союзі перебували близько 1,6 мільйона українських чоловіків.

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Що чекатиме на тих, хто не оновив дані?

16 липня завершився 60-денний термін, відведений військовозобов'язаним громадянам України для оновлення військово-облікових даних: мобільного телефону, фактичного місця проживання та електронної пошти (за наявності). Зробити це мали усі чоловіки віком 18-60 років та деякі категорії жінок через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або мобільний застосунок Резерв+.

У міністерстві оборони неодноразово запевняли, що оновлення даних не означає автоматичну мобілізацію у військо, а необхідне для розуміння повної картини кількості тих, хто може вступити до лав армії. Порушення процедури оновлення даних загрожує військовозобов'язаним адміністративним розшуком і штрафом від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень.

Загалом в міноборони звітують, що через "Резерв+" свої облікові дані у відведений законом термін подали 3,2 мільйона українців. Усього через ТЦК, ЦНАП і "Резерв+" свою інформацію передали понад 4,5 мільйона громадян.

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