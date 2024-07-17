Функція електронного бронювання запрацювала у "Дії"

Керівники критично важливих підприємств та підприємств, які забезпечують потреби сил оборони, відтепер можуть бронювати військовозобов'язаних співробітників онлайн через "Дію". Процес займає добу.

На порталі "Дія" у середу, 17 липня, запрацювала функція електронного бронювання військовозобов'язаних співробітників низки підприємств, повідомила пресслужба міністерства оборони України.

"Керівники критично важливих підприємств та підприємств, які забезпечують потреби сил оборони, відтепер можуть бронювати співробітників онлайн через "Дію". Під час бета-тестування було заброньовано 929 працівників", - йдеться у повідомленні відомства.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко наголосила, що нова послуга зробить процес бронювання військовозобов'язаних онлайн "швидким і прозорим". "Раніше цей процес був доволі заплутаним. Інформацію щодо військовозобов’язаних перевіряли вручну, через що мав місце людський фактор. Дані губилися або через незначні помилки у документах доводилося подавати людей заново", - зазначила вона.

Читайте також: Що не так із бронюванням від військової служби в Україні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що у цьому сервісі були автоматизовані "всі процеси, які можна автоматизувати", щоб пришвидшити оформлення бронювання і не витрачати час на збір документів чи походи до держорганів. "Цифровізація процесу виключає людський фактор, адже всі дані перевіряються автоматично, а керівник в режимі реального часу розуміє, кого забронювали, а кого - ні, і яка причина відмови", - цитує Федорова пресслужба міністерства економіки.

Як працюватиме бронювання в "Дії"

Керівник компанії, який хоче скористатися послугою, має подати списки військовозобов'язаних співробітників та затвердити заяву електронним підписом.

Після цього система перевіряє, чи є підприємство критично важливим, чи працевлаштована людина офіційно та чи є дані про неї у реєстрі "Оберіг". Надалі протягом доби "Дія" надішле сповіщення керівнику про результат розгляду.

"Система автоматично переведе військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік, після чого він вважатиметься заброньованим. Якщо рішення позитивне, інформація про бронювання співробітника з'являється у застосунку "Резерв+". Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" та за потреби роздрукувати", - повідомили в міноборони.

Читайте також: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про "економічне бронювання"