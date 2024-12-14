Війська КНДР в РФ готуються до участі в штурмах - ГУР

За даними української розвідки, північнокорейські військові на Курщині приведені у стан готовності і невдовзі можуть вступити в бої. У ГУР кажуть, що їх, ймовірно, залучать до штурмових дій.

Командування підрозділів північнокорейських військ в Росії отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в Курській області РФ. Це може вказувати на те, що військові з КНДР невдовзі будуть залучені до боїв проти Збройних сил України, імовірно - до штурмових дій. Про це повідомило у суботу, 14 грудня, Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

"Ймовірно, що вожді держави-агресора найближчим часом залучать солдатів КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства", - зазначають у ГУР.

За даними української військової розвідки, напередодні війська КНДР привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. "Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води", - зауважують у ГУР.

Залучення військ КНДР до війни Росії проти України

Військові з КНДР почали прибувати в Росію для подальшої участі у війні проти України у жовтні. Наприкінці того місяця частина північнокорейських військ вже була у Курській області РФ. За оцінками України, їхня чисельність становила 11 тисяч.

Станом на першу половину листопада, за словами президента України Володимира Зеленського, угруповання російських військ з урахуванням солдатів КНДР на Курщині складало близько 50 тисяч осіб. Такі ж цифри наводили і західні ЗМІ.

Хоча минулого місяці посадовці України, США і Південної Кореї повідомляли, що північнокорейські війська вже були залучені до бойових дій і навіть зазнали перших втрат, у Пентагоні цього тижня заявили, що участь північнокорейських військових безпосередньо у боях проти України не фіксується.