Солдатів КНДР у РФ озброїли як піхоту - ГУР

Північнокорейські військові отримали у РФ переважно озброєння для піхотинців. До прикордонних з Україною регіонів перекинули понад сім тисяч вояків з КНДР, кажуть у ГУР МО.

Військові з КНДР, які прибули до Росії, отримали переважно піхотне озброєння. Про це повідомила в суботу, 2 листопада, пресслужба Головного управління розвідки міноборони України (ГУР МО).

"КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7. Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, "особливим бурятам" видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів", - йдеться в повідомленні.

Більш ніж сім тисяч північнокорейських вояків перебувають поблизу України

Крім того, протягом останнього тижня жовтня 2024 року Росія перекинула з Приморського краю РФ до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч військових армії КНДР. Північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС РФ, додали в ГУР МО.

Нагадаємо, раніше в Києві казали, що до РФ з Північної Кореї прибули також троє генералів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б завдати превентивних ударів по вояках з КНДР у РФ, якби західні партнери дозволили б їй завдавати превентивних ударів по цілях углиб Росії. "Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Усі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях", - сказав український президент у відеозверненні ввечері 1 листопада.

"Кожен у світі, хто дійсно хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалася і щоб війна не перекинулася з Європи на інші регіони світу, кожен повинен не просто спостерігати. Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни збігалися з діями", - додав Зеленський.

