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Пентагон: війська КНДР досі на Курщині, готові до боїв

Дар'я Нинько
10 грудня 2024 р.

За даними міноборони США, участь північнокорейських військових безпосередньо у боях проти України не фіксується, однак вони досі на Курщині і готові долучитися до бойових дій.

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Північнокорейські військові на параді у Пхеньяні
Північнокорейські військові на параді у Пхеньяні (ілюстративне фото)Фото: picture-alliance/Newscom

За даними США, військові з Північної Кореї й далі перебувають на території Курської області РФ. Вони не беруть безпосередньої участі у бойових діях проти України на боці Росії, однак готові до цього. Таку оцінку американської сторони надала заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу у понеділок, 9 грудня.

"Ми не бачили, щоб вони брали участь у бойових діях. Але ми знаємо, що вони там (на території Курської області РФ. - Ред.). Ми знаємо, що вони готові вступити в бій, і ми продовжуємо стежити за цим", - сказала Сінгх.

Україна, США і Південна Корея підтверджували участь солдатів з КНДР у боях

Нагадаємо, на початку листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на той момент на території Курської області в прикордонні РФ були присутні 11 тисяч північнокорейських солдатів, й частина з них вже брала участь в бойових діях проти українських військових. Більше того, в лавах військ з КНДР на той момент вже фіксувалися втрати, повідомив він.

Тоді ж Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) повідомив, що північнокорейські військові, відправлені до РФ, уперше потрапили там під український обстріл.

Згодом, 12 листопада, речник Державного департаменту США Ведан Патель підтвердив, що більша частина з тих північнокорейських військових, які були перекинуті в Росію, вже залучені до бойових дій проти ЗСУ на Курщині разом з російськими військовослужбовцями. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що те, що військові з КНДР долучилися до бойових дій проти України на боці Росії, вимагає "жорсткої відповіді" й отримає її. Блінкен тоді також підтвердив, що північнокорейські військові вже безпосередньо беруть участь у боях.

Розвідувальна служба Південної Кореї тоді теж підтвердила, що північнокорейські солдати завершили розгортання на полі бою і вже беруть участь у бойових діях.

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