Верховна Рада схвалила низку антикорупційних законів

Законодавці підтримали низку внесених Кабміном законопроєктів щодо посилення антикорупційних органів. В уряді й Раді кажуть, що йдеться про важливі євроінтеграційні ініціативи.

Верховна Рада України схвалила на засіданні в п'ятницю, 8 грудня, низку урядових законопроєктів, зокрема, й щодо посилення антикорупційних органів. Один з ухвалених урядових законопроєктів - №10203-1 про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" для посилення інституційної спроможності НАБУ. Як повідомив цього дня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, цей нормативний акт підтримали в цілому 323 народних обранці.

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За словами законодавця, цей законопроєкт передбачає збільшити граничну чисельність штату НАБУ на 300 осіб - з 700 до 1000 осіб. "Законопроєкт передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році - на 100 посад; у 2025 році - на 100 посад; у 2026 році - на 100 посад", - написав Железняк у своєму Telegram-каналі. "Це важливий законопроєкт, який є одним з основних в наших європейських зобов'язань", - уточнив нардеп ВР.

На важливості ухвалення цього законопроєкту наголосила й співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. "Це вимога Євросоюзу... Це обов'язкова передумова для початку переговорів щодо вступу України до ЄС", - наголосила Геращенко у своєму Telegram-каналі.

НАЗК матиме більше повноважень для перевірки майна посадовців

Так само цього ж дня парламентарі підтримали інший внесений урядом антикорупційний законопроєкт - №10262 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України. Як пояснив у своєму Telegram-каналі нардеп Железняк, даний нормативний акт стосується насамперед скасування обмежень для Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) під час перевірки майна декларантами, набутого ними під час публічної служби.

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"Європейська Комісія у звіті звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану", - пояснив законодавець.

За словами нардепа, цей законопроєкт так само - "одна з важливих умов для подальшої євроінтеграції" України.

Незалежність САП Рада теж підтримала, знехтувавши важливими порадами Заходу

Крім того, законодавці підтримали в цілому більшістю голосів - 298 - і законопроєкт №10060 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ухвалення цього законопроєкту - вимога не лише ЄС, а й Міжнародного валютного фонду (МВФ) і держав Великої сімки (G7), уточнив Железняк.

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Утім, під час розгляду депутати знехтували низкою вимог Заходу щодо скасування так званих "правок Лозового", які, за словами Железняка, "тільки дуже частково скасовані". Тож позиція ЄС, МВФ і G7 щодо "правок Лозового" була депутатами проігнорована, резюмував Железняк.

Водночас, як пояснив народний депутат Олексій Гончаренко, відтепер, згідно з цим нормативним актом, "Спеціальна антикорупційна прокуратура виведена зі структури Офісу Генерального прокурора та організована в окремий орган прокуратури". Також законопроєкт передбачає "вдосконалення процедури конкурсного відбору на адміністративні посади в САП та посади прокурорів" та низку інших організаційних покращень, наголосив політик у своєму дописі в Telegram-каналі.

Шмигаль налаштований оптимістично

Тим часом премєр-міністр України Денис Шмигаль високо оцінив законотворчу активність депутатів на шляху до євроінтеграції, адже, за його словами, парламент підтримав одразу кілька євроінтеграційних ініціатив уряду. На думку Шмигаля, один зі схвалених законопроєктів "посилює спроможність НАБУ", а другий, означає, по суті, "розширення можливостей НАЗК".

"Україна швидко рухається до ЄС. Розраховуємо, що вже наступного тижня Європейська Рада ухвалить фінальне рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в Європейському Союзі", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.