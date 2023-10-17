НАБУ розшукує народного депутата Ярослава Дубневича
Слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосили в розшук депутата Верховної Ради (ВР) Ярослава Дубневича, якого підозрюють у незаконному заволодінні природним газом на суму понад 2,1 мільярда гривень. Про це повідомила в вівторок, 17 жовтня, пресслужба бюро.
"НАБУ розшукує чинного народного депутата України, підозрюваного в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку", - йдеться в повідомленні у Telegram-каналі НАБУ.
Про підозру Дубневичу у заволодінні природним газом на суму понад 2,1 мільярда гривень повідомили заочно. Місцеперебування нардепа детективами не встановлено.
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Дубневич вийшов на зв'язок, але не сказав де він
Згодом "Центр протидії корупції" повідомив, що Дубневич вийшов на зв'язок по відео на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) в справі привласнення 93,2 мільйона гривень філії "Укрзалізниці".
Законодавець запевнив, що нині він лікується у лікарні на території України, однак точного місця свого перебування не повідомив. Інформації про те, що Дубневич перетнув кордон, у прокурора теж немає, уточнили в ЦПК.
ЦПК виклав фото появи оголошеного у розшук Дубневича по відеозв'язку.