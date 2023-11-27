Корупція в Держспецзв'язку: під вартою заступник Щиголя

Суд розпорядився взяти під варту ексзаступника голови Держспецзв'язку з можливістю внесення застави в сумі 10 мільйонів гривень.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку), якого разом з іншими особами підозрюють у заволодінні державними коштами в сумі понад 62 мільйони гривень під час закупівельних операцій. Ухвалу було оголошено на засіданні у понеділок, 27 листопада.

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Як повідомив Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та застосував до ексзаступника голови відомства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 мільйонів гривень застави та покладенням процесуальних обов'язків у разі її внесення.

Ім'я експосадовця в повідомленні не уточнюють.

Щиголь вийшов на волю під заставу

Як повідомлялося, уранці 20 листопада Кабінет Міністрів України звільнив Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору з посади голови Держспецзв'язку. Жора обіймав посаду заступника голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Згодом САП і НАБУ повідомили про підозру в заволодінні державними коштами в сумі понад 62 мільйона гривень Щиголю, його заступнику та іншим посадовцям під час корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Держспецзв'язку в 2021-2022 роках. Ішлося про закулівлю Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

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Загалом, як стверджують правоохоронці, у вчиненні злочинів підозрюють членів організованої групи у складі шести осіб. Сам Щиголь написав 20 листопада в соцмережі Facebook, що всі закупівлі проводилися з дотриманням належних процедур і він має намір відстоювати свою невинуватість у суді.

23 листопада щодо Щиголя також було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто з можливістю внесення застави. Однак наступного дня стало відомо, що заставу на суму 25 мільйонів гривень було внесено, й експосадовець вийшов на волю.