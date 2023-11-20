Уряд звільнив голову Держспецзв'язку, який отримав підозру

Голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя і його заступника Віктора Жору звільнили з займаних посад. А НАБУ вручило керівництву служби підозри у заволодінні понад 62 мільйонами гривень державних коштів.

Кабінет Міністрів України в понеділок, 20 листопада, звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку), повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також з займаної посади звільнений заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора. Виконання обов'язків голови служби тимчасово покладено на Дмитра Маковського, який зараз є першим заступником голови Держспецзв'язку.

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Щиголю вручили підозру у заволодінні державними грошами

Також у понеділок Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що Щиголю, одному з його заступників, а також іншим особам детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вручили підозри у заволодінні понад 62 мільйонами гривень державних коштів (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

"У вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі 6 осіб", - зауважили в САП. В НАБУ уточнили, що окрім вказаних чиновників, йдеться також про генерального директора та співробітника державного підприємства, власника групи компаній, який був організатором схеми, та одного його працівника.

За версією слідства, впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення (ПЗ). "Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу", - зазначили у НАБУ.

В подальшому державне підприємство "Українські спеціальні системи", підпорядковане Держспецзв'язку, уклало договори на постачання відповідного забезпечення і перерахувало компанії понад 285 мільйонів гривень.

"Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 мільйона гривень, а різницею у понад 62 мільйона гривень і заволоділи учасники злочину", - додали в НАБУ.

Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи, стверджують у САП.

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Держспецзв'язку відповідає за кіберзахист України

Згідно законодавства, Держспецзв'язку - державний орган, який має забезпечувати функціонування і розвиток державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку.

Також ця служба має формувати та реалізовувати державну політику у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, протидії агресії у кіберпросторі тощо.