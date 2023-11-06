Колишній замміністра оборони отримав нову підозру у розтраті

СБУ підозрює ексзаступника міністра оборони у причетності до розтрати близько одного мільярда гривень на закупівлі неякісної форми. За даними джерел DW, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.

Служба безпеки України (СБУ) у понеділок, 6 листопада, повідомила, що викрила колишнього заступника міністра оборони на причетності до розтрати грошей на суму близько одного мільярда гривень. Йдеться про закупівлю неякісної форми для Збройних сил України (ЗСУ).

"За матеріалами справи, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже один мільярд гривень. Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Правоохоронці повідомили ексзаступнику міністра оборони про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Його підозрюють, зокрема, в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, пояснили в СБУ.

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"За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику - колишньому виконувачу обов'язків директора департаменту державних закупівель міністерства оборони. Наразі обидва зловмисники знаходяться під вартою. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна", - зазначили в службі.

У повідомленні не вказані імена фігурантів, але джерела DW у правоохоронних органах підтверджують, що йдеться про ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та ексочільника департаменту держзакупівель міноборони Богдана Хмельницького.

Обидва вже отримували підозри в причетності до злочинних оборудок під час воєнного стану. Шаповалов - у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції, а Хмельницький - у придбанні неякісних речей для ЗСУ, а саме трьох тисяч бронежилетів на суму понад 100 мільйонів гривень.

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В ОГПУ кажуть, що відшкодувати завдану шкоду неможливо

Водночас у Офісі генерального прокурора України розкрили подробиці протизаконних оборудок колишніх посадовців. Зазначається, що в червні 2022 року обидва створили умови для придбання міністерством оборони України військового майна "без проведення його випробовування у лабораторних умовах, а лише поверхнево - за його зовнішнім виглядом".

"Ця спрощена форма прийняття військового майна у подальшому була використана міністерством для укладення контрактів з турецьким підприємством на постачання неякісної зимової форми військового одягу: курток та штанів вітровологозахисних для військовослужбовців ЗСУ, які не відповідали технічним умовам, на загальну суму близько одного мільярда гривень", - йдеться в повідомленні пресслужби ОГПУ.

Укладені контракти були виконані, державні гроші в особливо великих розмірах були перераховані на рахунки турецької фірми, а для потреб ЗСУ була поставлена неякісна форма, яку згодом видали військовим, зазначають у ОГПУ. "Це позбавило міноборони можливості вжити повноцінних заходів представницького характеру до ненадійних представників щодо відшкодування заподіяних збитків у повному обсязі в результаті такої поставки", - додали в Офісі генпрокурора.

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