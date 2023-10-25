Чинному нардепу оголосили підозру в заволодінні землею ДП

Депутат Ради у змові з двома чиновниками організував схему заволодіння понад 320 га землі, що нанесло державі збитків на 123 мільйони гривень, повідомили в САП і НАБУ. За даними ЗМІ, йдеться про Роберта Горвата.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомив у присутності детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про підозру чинному депутату Верховної Ради України у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 гектарів.

У повідомленнях САП і НАБУ в середу, 25 жовтня, ім'я народного депутата не уточнюється. За інформацією "Української правди", йдеться про Роберта Горвата, який у 2019 році обрався до парламенту в окрузі на Закарпатті, та увійшов до групи "Довіра".

Також підозри оголосили ще трьом особам: колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, ексдиректору державного підприємства та директору приватного підприємства.

За даними слідства, у 2016-2019 роках нардеп, маючи вплив на службових осіб Держгеокадастру, розробив схему заволодіння землею. "Директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до Держгеокадастру області з відповідною заявою. Після припинення права користування керівник Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми", - розповідають правоохоронці.

За їхніми даними, ці дії завдали державі збитків на понад 123 мільйони гривень. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. У разі доведення провини депутату загрожує від семи до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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