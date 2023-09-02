Глав антикорупційних органів України прийняли в Білому домі

Керівники НАБУ Семен Кривонос, САП Олександр Клименко та ВАКС Віра Михайленко здійснили візит до США. Американські посадовці наголосили їм, що боротьба з корупцією є ключовою для реалізації європейських прагнень України.

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван зустрівся у Вашингтоні з керівництвом українських антикорупційних органів - директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семеном Кривоносом, керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком і головою Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Вірою Михайленко.

Вони обговорювали прогрес України в антикорупційних реформах і забезпеченні автономії цих інституцій, повідомило в суботу, 2 вересня, посольство США в Україні.

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Салліван наголосив на важливості для будь-якого демократичного суспільства незалежних і неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, висувати обвинувачення та виносити судові рішення в справах про корупцію "незалежно від того, куди вони ведуть".

Керівники НАБУ, САП і ВАКС також провели зустрічі в Державному департаменті, Департаменті юстиції та казначейства і в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) під час свого візиту до Вашингтона 28 серпня - 1 вересня. Американські посадовці наголосили, що відданість України боротьбі з корупцією є ключовою для реалізації її європейських прагнень.

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