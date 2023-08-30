Зеленського випередили з прирівнянням корупції до держзради

Разумков і група депутатів зареєстрували в Раді законопроєкт, яким пропонується прирівняти на час війни корупцію до державної зради. Раніше внесення схожого законопроєкту анонсував президент України.

У Верховній Раді України в середу, 30 серпня, зареєстрували законопроєкт щодо прирівнювання на період воєнного стану покарання за корупційні діяння до державної зради.

Ініціатором став колишній голова парламенту та перший номер у виборчому списку "Слуги народу" на момент виборів Дмитро Разумков із ще шістьма депутатами його міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

"Коли знахабнілі чиновники закуповують неякісні боєприпаси у фірм-одноденок, і наші захисники їх не отримують - це несе смерті. До цього ж призводить і розкрадання в армії, закупівлі за завищеними цінами, неякісна форма і аптечки, збагачення на відбудові", - написав Разумков у Facebook і додав, що у разі схвалення законопроєкту корупціонерам загрожуватиме 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна.

Справи не передаватимуть СБУ

Разумков наголосив, що згідно з ініціативою, відповідними справами продовжуватимуть займатися профільні антикорупційні органи: Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Вищий антикорупційний суд (ВАКС). "А не Служба безпеки України (СБУ), через яку влада зможе тиснути на своїх політичних опонентів і "хоронити" власні корупційні справи, покарання за які вимагає суспільство", - додав він.

За його словами, законопроєкт передбачає, що "до відповідальності можна буде притягнути кожного топ-посадовця і чиновника середньої ланки, зокрема народного депутата, прем'єр-міністра, урядовця, Офіс президента і самого главу держави".

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На випередження Зеленського

27 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонує Раді прирівняти корупцію до держзради на час війни цього тижня.

Подання "Розумною політикою" схожого законопроєкту народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк назвав "грою на випередження". "Зараз буде цікаво, як законопроєкт президента будуть реєструвати. За Регламентом має бути альтернативний і тільки протягом 14-ти днів після цього закону", - зауважив він у Telegram.

Після того, як Зеленський озвучив свої наміри, низка ЗМІ з посиланням на джерела написала, що його ініціатива дозволятиме СБУ, а не тільки НАБУ розслідувати корупційні справи. У зв'язку з цим антикорупційні активісти висловлювали побоювання, що контроль за розслідуванням великої корупції у владі отримає "абсолютно керована СБУ, а не все ще неконтрольоване Банковою НАБУ".

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