Зеленський запропонує прирівняти корупцію до держзради

Володимир Зеленський внесе наступного тижня на розгляд парламенту законопроєкт, який прирівнюватиме на час дії воєнного стану корупцію до державної зради.

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді прирівняти корупцію на час війни до державної зради. Про це він заявив у інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому в неділю, 27 серпня.

"Я поставив задачу, і законодавцю України будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Авжеж, я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, думаю, це допоможе", - сказав він.

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За словами президента, парламент отримає відповідний законопроєкт у найближчий тиждень.

"Я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент для того щоб навіть не думали. Але це не розстріл, це не сталінізм, це якщо є докази - людина має бути за ґратами", - зазначив він.

Зеленський додав, що не знає, чи підтримає Рада його пропозицію: "Далі гра на боці парламенту".

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