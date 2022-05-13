Верещук: Наше завдання - витягнути усіх живими з "Азовсталі"

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій п'ятниці, 13 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями першої половини суботи, 14 травня.

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Голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) вважає, що війна проти України призведе до політичного кінця президента РФ Володимира Путіна. "Я впевнений, що цією війною також започатковано кінець Володимира Путіна", - сказав Клінґбайль в інтерв'ю виданням групи RedaktionsNetzwerk Deutschland, що буде опубліковано у суботу. "Населення (Росії. - Ред.) усвідомить, що Путін та його еліта несуть відповідальність за те, що ця нелюдська війна в Україні коштуватиме добробутом, робочими місцями та життєвими перспективами і у власній країні", - продовжив політик. Клінґбайль додав, що російську економіку завдяки запровадженим санкціям буде відкинуто на десятиліття назад.

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Президент США Джо Байден у розмові з фінським президентом Саулі Нііністе та прем'єркою Швеції Магдаленою Андерсон нагадав, що їхні країни мають право самі вирішувати, як забезпечувати свою безпеку. "Президент Байден акцентував свою підтримку політики відкритих дверей НАТО та право Фінляндії та Швеції визначати своє майбутнє, зовнішню політику та параметри забезпечення безпеки", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Білого дому. Американський лідер також обговорив з Нііністе та Андерсон "тісну співпрацю у сфері оборони та безпеки між країнами, а також зусилля, спрямовані на зміцнення трансатлантичної безпеки".

Складні переговори щодо евакуації з "Азовсталі"

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Віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про складні переговори щодо можливої евакуації з заблокованого російськими окупантами меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі. "Є наказ президента – зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти. Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими. Дасть Бог, усіх врятуємо", - написала вона ввечері у п'ятницю у Telegram. Вона порадила не перебільшувати вплив у цьому процесі світових лідерів, оскільки "якби цей вплив був належним, не було б війни".

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Голова комітету Держдуми РФ з контролю Олег Морозов у своєму Telegram-каналі запропонував після України поставити Польщу на перше місце у списку для "денацифікації". Таким чином політик відреагував на нещодавні заяви прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького, який порівняв ідеологію "русского мира" з комунізмом і нацизмом, назвав її "раковою пухлиною", а Володимира Путіна - "небезпечнішим за Гітлера і Сталіна".

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) після зустрічі зі своїми колегами по Великій сімці підтвердила солідарність країн G7 з Україною та закликала її проявити терпіння у питанні постачання важкого озброєння, повідомляє AFP. За її словами, Німеччина та інші союзники не можуть "за натиском кнопки і негайно" надати Києву підтримку у системах протиповітряної оборони. Вона також закинула Росії не лише ведення війни проти України, але й кампанії з дезінформації, а також створенням тиску на процес забезпечення продовольством у світі.

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