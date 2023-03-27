Папа Римський ФранцискФото: Andrew Medichini/AP/picture alliance
РелігіяВатикан
Ватикан відправить на орбіту послання надії Папи Римського
Олександр Куницький
1 год. тому
У Ватикані вирішили відправити промову Папи Римського, яку він виголосив у 2020 році, в космос. Вона кружлятиме навколо Землі на висоті близько 525 кілометрів.
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Послання віри та надії, яке виголосив Папа Римський Франциск під час пандемії коронавірусу, відправлять в космос. Про це повідомив Ватикан у понеділок, 27 березня.
Своє послання понтифік виголосив у 2020 році, коли молився на самоті на порожній площі Святого Петра у Ватикані, пише агенція AFP. Тоді він закликав паству, що відчувала "страх і втрату" перед обличчям вірусу, мати віру. Тепер цю промову перетворили на "нанокнигу" розміром менше двох міліметрів. Її запустять на орбіту 10 червня на супутнику, відправленому ракетою Falcon 9 компанії SpaceX з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії (США). Цей супутник кружлятиме навколо Землі на висоті близько 525 кілометрів.
"Нанокнигу", яку створив Політехнічний університет італійського Турина, можна читати лише за допомогою передових нанотехнологічних пристроїв. Тим не менше, кожен зможе налаштувати радіо на частоті 437,5 МГц і спіймати трансляцію уривків з книги Папи з супутника, коли він проходитиме над головою, пише видання ANSA.
Проєкт Spei Satelles (Супутники надії. - Ред.), вартість і фінансування якого не розголошуються, координується Італійським космічним агентством спільно з різними італійськими установами. Як повідомив президент агентства Джорджіо Саккочча, Ватикан просив розробити "рішення, яке дозволило би словам надії Святішого Отця перетнути кордони Землі та досягти з космосу якомога більшої кількості жінок і чоловіків на нашій неспокійній планеті".