В ЄС погодили нові санкції проти Росії через Навального

Міністри закордонних справ країн ЄС погодили запровадження нових санкцій щодо Росії за кримінальне переслідування опозиціонера Олексія Навального. Як заявив після засідання Ради ЄС у понеділок, 22 лютого, верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, санкції стосуватимуться відповідальних за арешт Навального та обвинувальний вирок опозиціонеру.

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Відомство Жозепа Борреля тепер має скласти список з прізвищами конкретних осіб, щодо яких будуть запроваджені санкції. Як повідомляє інформагентство AFP з посиланням на джерела в дипломатичних колах, під нові санкції зачеплять чотирьох осіб. Заходи включатимуть арешт майна в ЄС і заборону на в'їзд до країн Євросоюзу. Очікується, що санкції вступлять в силу в найближчі тижні.

ЄС не запроваджуватиме санкцій щодо олігархів, які близькі до президента Росії Володимира Путіна, як того вимагали соратники Навального та депутати Європарламенту. Як зауважив Боррель, необхідно, щоб простежувався "чіткий зв'язок" санкцій із арештом та обвинувальним вироком Навальному, оскільки в іншому разі їх оскаржать у Суді ЄС.

Глава МЗС ФРН закликав ввести санкції щодо Росії

На засіданні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловився за введення нових санкцій щодо Росії після двох рішень російських судів щодо опозиційного політика Олексія Навального. "Вже після отруєння Навального ми дали чітко зрозуміти, що не будемо миритися з порушенням міжнародного права, і ввели санкції", - заявив він.

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Маас заявив, що виступає за вироблення обмежувальних заходів щодо окремих осіб, у тому числі заборони на їхній в'їзд до Євросоюзу і блокування їхніх активів. "Водночас ми повинні шукати шляхи, щоб залишитися в діалозі з Росією", - підкреслив політик, додавши, що РФ потрібна Євросоюзу для спільного врегулювання багатьох міжнародних конфліктів.

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Запровадження санкцій проти Росії у зв'язку зі справою Олексія Навального стане першим застосуванням Європейським Союзом затвердженого в грудні 2020 року нового санкційного режиму за грубі порушення прав людини в усьому світі.