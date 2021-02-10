Берлін виступив за нові санкції проти Росії через Навального
Санкції мають передбачати заборону на в'їзд та замороження активів осіб з санкційного списку, заявив Гайко Маас.
Гайко Маас підтримує нові санкції проти РФ
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловився за запровадження Євросоюзом нових санкцій щодо Росії у зв'язку з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. Про це він заявив у понеділок, 22 лютого, у Брюсселі перед зустріччю зі своїми колегами з інших країн ЄС, на якій розглядатиметься питання санкцій проти Москви.
"Ще після отруєння Навального ми дали зрозуміти, що не сприйматимемо порушення міжнародного права, та запровадили санкції, - зазначив Маас. - Я виступаю за те, щоб надали тут (на Раді міністрів у Брюсселі. - Ред.) мандат підготувати подібні санкції й списки окремих осіб". На його думку, ці санкції мають передбачати замороження активів підсанкційних осіб в країнах ЄС, а також заборону на в'їзд для них у держави Євросоюзу.
Раніше за запровадження нових санкцій проти РФ через засудження Навального висловилися в інших європейських країнах, зокрема, глави МЗС Австрії та Люксембургу. Також напередодні, 21 лютого, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив про можливість нових заходів ЄС проти Росії після двох останніх судових рішень щодо Навального.
Ув'язнення Навального
Російського опозиціонера було затримано 17 січня після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння бойовою отруйною речовиною "Новачок" в Омську.
2 лютого Навальний був засуджений до 2 років і 8 місяців позбавлення волі за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег в грудні 2014 року були визнані винними в розкраданні.
З часу затримання Навального Євросоюз та США вимагають звільнити опозиціонера та припинити переслідування його прихильників, які виходили на низку масових акцій протесту. Утім, Москва залишається до цих закликів байдужою.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Заборона на в'їзд та замороження активів
У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Секторальні санкції
16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ЄС пішов за прикладом США
Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Російська нафтова галузь під санкціями
Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ВПК під прицілом
До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції щодо спецслужб
У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
США покарали російських олігархів
У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції за отруєння Скрипалів
27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.