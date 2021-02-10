Берлін виступив за нові санкції проти Росії через Навального

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловився за запровадження Євросоюзом нових санкцій щодо Росії у зв'язку з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. Про це він заявив у понеділок, 22 лютого, у Брюсселі перед зустріччю зі своїми колегами з інших країн ЄС, на якій розглядатиметься питання санкцій проти Москви.

"Ще після отруєння Навального ми дали зрозуміти, що не сприйматимемо порушення міжнародного права, та запровадили санкції, - зазначив Маас. - Я виступаю за те, щоб надали тут (на Раді міністрів у Брюсселі. - Ред.) мандат підготувати подібні санкції й списки окремих осіб". На його думку, ці санкції мають передбачати замороження активів підсанкційних осіб в країнах ЄС, а також заборону на в'їзд для них у держави Євросоюзу.

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Раніше за запровадження нових санкцій проти РФ через засудження Навального висловилися в інших європейських країнах, зокрема, глави МЗС Австрії та Люксембургу. Також напередодні, 21 лютого, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив про можливість нових заходів ЄС проти Росії після двох останніх судових рішень щодо Навального.

Ув'язнення Навального

Російського опозиціонера було затримано 17 січня після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння бойовою отруйною речовиною "Новачок" в Омську.

2 лютого Навальний був засуджений до 2 років і 8 місяців позбавлення волі за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег в грудні 2014 року були визнані винними в розкраданні.

20 лютого суд у Москві відхилив апеляцію захисту Навального зі скаргою на заміну умовного терміну на реальний у цій справі.

З часу затримання Навального Євросоюз та США вимагають звільнити опозиціонера та припинити переслідування його прихильників, які виходили на низку масових акцій протесту. Утім, Москва залишається до цих закликів байдужою.