 Берлін виступив за нові санкції проти Росії через Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2021

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Берлін виступив за нові санкції проти Росії через Навального

Санкції мають передбачати заборону на в'їзд та замороження активів осіб з санкційного списку, заявив Гайко Маас.

Гайко Маас підтримує нові санкції проти РФ

Гайко Маас підтримує нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловився за запровадження Євросоюзом нових санкцій щодо Росії у зв'язку з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. Про це він заявив у понеділок, 22 лютого, у Брюсселі перед зустріччю зі своїми колегами з інших країн ЄС, на якій розглядатиметься питання санкцій проти Москви. 

"Ще після отруєння Навального ми дали зрозуміти, що не сприйматимемо порушення міжнародного права, та запровадили санкції, - зазначив Маас. - Я виступаю за те, щоб надали тут (на Раді міністрів у Брюсселі. - Ред.) мандат підготувати подібні санкції й списки окремих осіб". На його думку, ці санкції мають передбачати замороження активів підсанкційних осіб в країнах ЄС, а також заборону на в'їзд для них у держави Євросоюзу.

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Раніше за запровадження нових санкцій проти РФ через засудження Навального висловилися в інших європейських країнах, зокрема, глави МЗС Австрії та Люксембургу. Також напередодні, 21 лютого, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив про можливість нових заходів ЄС проти Росії після двох останніх судових рішень щодо Навального.

Ув'язнення Навального

Російського опозиціонера було затримано 17 січня після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння бойовою отруйною речовиною "Новачок" в Омську.

2 лютого Навальний був засуджений до 2 років і 8 місяців позбавлення волі за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег в грудні 2014 року були визнані винними в розкраданні.

20 лютого суд у Москві відхилив апеляцію захисту Навального зі скаргою на заміну умовного терміну на реальний у цій справі.

З часу затримання Навального Євросоюз та США вимагають звільнити опозиціонера та припинити переслідування його прихильників, які виходили на низку масових акцій протесту. Утім, Москва залишається до цих закликів байдужою.

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    ВПК під прицілом

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    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

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    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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