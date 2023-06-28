Сметаніна призначили новим керівником "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів України призначив керівника харківського "Заводу імені Малишева" Германа Сметаніна генеральним директором державного концерну "Укроборонпром". Про це повідомив у середу, 28 червня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в оборонного-промисловому комплексі від інженера до керівника заводів", - написав він у Telegram.

За його словами, перед Сметаніним поставили три головні задачі: наростити виробництво боєприпасів і військової техніки, побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру, а також трансформувати "Укроборонпром".

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Кар'єра Сметаніна в ОПК

31-річний Сметанін має диплом інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів від Харківського автомобільно-дорожнього університету, а також менеджера управління оборонно-промислового комплексу від Київського політехнічного інституту.

З 2014 року він працював у низці бронетанкових підприємств, що входять у склад "Укроборонпрому". Починав кар'єру на Львівському бронетанковому заводі в якості інженера-конструктора, а згодом працював директором з виробництва на "Заводі імені Малишева" та директором Харківського бронетанкового заводу. Останні три місяці був гендиректором "Заводу ім. Малишева".

Провал Гусєвим ракетної програми

Сметанін замінив на посаді гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва, якого напередодні своїм указом звільнив президент України Володимир Зеленський. Гусєв очолював концерн з грудня 2020 року.

Причина його звільнення, за даними "Економічної правди ", полягає у незадовільних результатах роботи концерну. Зокрема, щодо недостатнього виробництва снарядів, протитанкових ракетних комплексів, бронетранспортерів і танків.

Головним же провалом, за словами співрозмовника видання, є провал ракетної програми. Джерела ЕП розповіли, що раніше Гусєв обіцяв Зеленському завершити розробку українських ракет "Сапсан" (Грім-2), які "вже у травні 2023 року будуть масово нищити військову інфраструктуру в глибині території РФ". Однак досі результату нема.

За даними видання, Гусєв нібито перед звільненням просив перевести його на дипломатичну роботу в одну з країн Європи, однак ствердної відповіді від президента ще не отримав.

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