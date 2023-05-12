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"Укроборонпром" і Rheinmetall створили спільне підприємство в Україні
"Укроборонпром" і Rheinmetall створили спільне підприємство в УкраїніФото: Federico Gambarini/dpa
ЕкономікаУкраїна

Rheinmetall створив спільне підприємство з "Укроборонпромом"

Олександр Куницький
27 хв. тому

"Укроборонпром" і Rheinmetall створили спільне підприємство в Україні. На ньому обслуговуватимуть військову техніку, а згодом почнуть виробництво танків.

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall створила спільне підприємство з українським державним підприємством "Укроборонпром", щоб ремонтувати бронетехніку та згодом виробляти танки в Україні. Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер (Armin Papperger) у інтерв'ю газеті Handelsblatt, опублікованому в п'ятницю, 12 травня.

"Контракти підписані", - заявив він. Завдяки цьому рішенню, наголосив Папперґер, Україна отримує вигоду від комплексної передачі технологій і короткострокового постачання військового обладнання з Німеччини.

За даними видання, співпраця передбачає обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні, а паралельно готується виробництво танків. Rheinmetall володітиме 51 відсотком в новій компанії, а також візьме на себе управління компанією. Як уточнює агентство AFP, нині підписана початкова угода, і очікується, що спільне підприємство - за умови офіційного схвалення - почне працювати з середини липня.

Також концерн планує підписати контракти для створення інших спільних підприємств, які будуть займатися боєприпасами і засобами для протиповітряної оборони.

Читайте також: Rheinmetall: зброя для України та теплові насоси для Європи

Нагадаємо, у березні цього року в Rheinmetall повідомили, що ведуть переговори з українським урядом щодо будівництва танкового заводу в Україні приблизно за 200 мільйонів євро, який би випускав до 400 танків Panther на рік.

Раніше Rheinmetall заявляв про готовність постачати Україні бойові машини піхоти (БМП) Lynx, а також новітні бойові танки Panther. Імовірно, йшлося про модель Panther KF51, яку концерн представив влітку минулого року.

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