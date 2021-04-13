 В Україні починаються щеплення китайською вакциною CoronoVac | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2021

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Новини

В Україні починаються щеплення китайською вакциною CoronoVac

Вакциною CoronoVac в Україні щеплюватимуть маломобільні групи населення, працівників критичної інфраструктури й спортсменів, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Шприц на тлі емблеми китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac

Китайську вакцину CoronoVac в Україні застосовуватимуть для окремих категорій населення

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов оголосив про початок імунізації українців вакциною від COVID-19 CoronoVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Про це Степанов повідомив у вівторок, 13 квітня, під час пресбрифінгу в Києві.

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"МОЗ закінчило всі процеси перевірки та лабконтролю вакцини, й сьогодні розпочинаємо процес вакцинації цією вакциною", - сказав міністр, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Кого вакцинуватимуть китайським препаратом?

За словами урядовця, вакцину застосовуватимуть для щеплень маломобільних груп населення, соцпрацівників, педагогів, які братимуть участь у проведенні ЗНО, олімпійців, паралімпійців, які готуються до олімпіади в Токіо, членів Нацполіції, ЗСУ, працівників критичної інфраструктури.

Степанов нагадав, що до України вже поставили 215 тисяч доз цього препарату, а решта законтрактованих 1,7 мільйона доз доставлять у квітні-травні. 

Глава українського МОЗ визнав, що ця китайська вакцина має меншу ефективність порівняно з вакцинами, які працюють за іншим принципом, однак вона також дасть вакцинованій людині можливість уникнути тяжкого перебігу хвороби. Згідно з результатами клінічних випробувань у Бразилії, ефективність даного препарату в запобіганні інфікуванню коронавірусом - на рівні в 50,4 відсотка. Водночас, за даними самої компанії Sinovac Biotech, препарат запобігає тяжкому перебігу COVID-19 на 80 відсотків.

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До кінця тижня прибуде партія вакцин BioNTech/Pfizer

Степанов також додав, що упродовж тижня очікуються постачання до України 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer у рамках ініціативи COVAX. Цією вакциною планується щепити громадян, які перебувають в інтернатах, будинках для осіб похилого віку, а також працівників цих закладів, пояснив очільник МОЗ України.

Раніше цього дня у відомстві повідомили, що загалом з початку вакцинації щеплення від коронавірусу в Україні отримала 388 401 особа, з них першу дозу отримали 388 399 осіб, а завершили вакцинацію - тобто отримали дві дози - п'ять осіб. Станом на 12 квітня у список очікування вакцинації від COVID-19 записалися 446 213 осіб.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав назав про реєстрацію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Компанія "Лекхім" обіцяє доставити в Україну першу партію до 15 березня.  

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