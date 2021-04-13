В Україні починаються щеплення китайською вакциною CoronoVac

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов оголосив про початок імунізації українців вакциною від COVID-19 CoronoVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Про це Степанов повідомив у вівторок, 13 квітня, під час пресбрифінгу в Києві.

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"МОЗ закінчило всі процеси перевірки та лабконтролю вакцини, й сьогодні розпочинаємо процес вакцинації цією вакциною", - сказав міністр, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Кого вакцинуватимуть китайським препаратом?

За словами урядовця, вакцину застосовуватимуть для щеплень маломобільних груп населення, соцпрацівників, педагогів, які братимуть участь у проведенні ЗНО, олімпійців, паралімпійців, які готуються до олімпіади в Токіо, членів Нацполіції, ЗСУ, працівників критичної інфраструктури.

Степанов нагадав, що до України вже поставили 215 тисяч доз цього препарату, а решта законтрактованих 1,7 мільйона доз доставлять у квітні-травні.

Глава українського МОЗ визнав, що ця китайська вакцина має меншу ефективність порівняно з вакцинами, які працюють за іншим принципом, однак вона також дасть вакцинованій людині можливість уникнути тяжкого перебігу хвороби. Згідно з результатами клінічних випробувань у Бразилії, ефективність даного препарату в запобіганні інфікуванню коронавірусом - на рівні в 50,4 відсотка. Водночас, за даними самої компанії Sinovac Biotech, препарат запобігає тяжкому перебігу COVID-19 на 80 відсотків.

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До кінця тижня прибуде партія вакцин BioNTech/Pfizer

Степанов також додав, що упродовж тижня очікуються постачання до України 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer у рамках ініціативи COVAX. Цією вакциною планується щепити громадян, які перебувають в інтернатах, будинках для осіб похилого віку, а також працівників цих закладів, пояснив очільник МОЗ України.

Раніше цього дня у відомстві повідомили, що загалом з початку вакцинації щеплення від коронавірусу в Україні отримала 388 401 особа, з них першу дозу отримали 388 399 осіб, а завершили вакцинацію - тобто отримали дві дози - п'ять осіб. Станом на 12 квітня у список очікування вакцинації від COVID-19 записалися 446 213 осіб.