 В Україні через війну 10,3 мільйона біженців і переселенців - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2022

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Новини

В Україні через війну 10,3 мільйона біженців і переселенців - ООН

Росія 33-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 28 березня.

Тимчасовий притулок для українських біженців у Румунії

Тимчасовий притулок для українських біженців у Румунії

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину понеділка, 28 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями понеділка з 15.00 (час київський).

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Україна не може відкрити кримінальне провадження щодо президента РФ Володимира Путіна за скоєння військових злочинів, поки він перебуває на посаді глави держави і, відповідно, має функціональний імунітет, заявила на брифінгу генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. "Я неодноразово заявляла, що найбільший військовий злочинець XXI століття - це Путін. Але, виконуючи норми міжнародного та національного права, ми не можемо відкрити конкретно це провадження, доки він є президентом РФ ", - сказала вона.

ООН: від війни в Україні 10,3 млн біженців і переселенців

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За місяць російської війни проти України понад 3,7 мільйона людей залишили країну, шукаючи прихистку. Ще 6,5 мільйона українців стали внутрішніми переселенцями. При цьому 13 мільйонів громадян "застрягли" в зонах бойових дій і не можуть виїхати. Такі останні дані агентства Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Вторгнення російських сил в Україну 24 лютого спровокувало кризу біженців, що розвивається найвищими темпами з часів Другої світової війни, зазначає агентство.

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Безкоштовне житло, проїзд, сім-карти: як Берлін зустрічає українських біженців (24.03.2022)

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Докладно

Молодий військовий поблизу Києва, 26 лютого

Війна очима молоді: Потрібно щось робити і захищати країну

Вторгнення російських військ в Україну вмить докорінно змінило життя української молоді.  

Німецькі експортери песимістично налаштовані через війну в Україні

Бізнес у ФРН очікує обвалу експорту через війну в Україні

Настрої німецьких експортерів різко погіршилися на тлі російського військового вторгнення в Україну.  