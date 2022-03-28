В Україні через війну 10,3 мільйона біженців і переселенців - ООН

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину понеділка, 28 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями понеділка з 15.00 (час київський).

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Україна не може відкрити кримінальне провадження щодо президента РФ Володимира Путіна за скоєння військових злочинів, поки він перебуває на посаді глави держави і, відповідно, має функціональний імунітет, заявила на брифінгу генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. "Я неодноразово заявляла, що найбільший військовий злочинець XXI століття - це Путін. Але, виконуючи норми міжнародного та національного права, ми не можемо відкрити конкретно це провадження, доки він є президентом РФ ", - сказала вона.

ООН: від війни в Україні 10,3 млн біженців і переселенців

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За місяць російської війни проти України понад 3,7 мільйона людей залишили країну, шукаючи прихистку. Ще 6,5 мільйона українців стали внутрішніми переселенцями. При цьому 13 мільйонів громадян "застрягли" в зонах бойових дій і не можуть виїхати. Такі останні дані агентства Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Вторгнення російських сил в Україну 24 лютого спровокувало кризу біженців, що розвивається найвищими темпами з часів Другої світової війни, зазначає агентство.