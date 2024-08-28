"Укргідроенерго": Загрози прориву греблі Київської ГЕС немає

Наслідки удару РФ по Київській ГЕС ще з'ясовують, однак загрози прориву греблі немає, стверджує гендиректор "Укргідроенерго". Загалом Росія завдала вже понад 130 ударів по українських ГЕС.

Попри те, що під час останнього масованого повітряного удару військ РФ зазнала пошкоджень інфрастуктура Київської гідроелектростанції (ГЕС), загрози прориву її греблі немає, запевнив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону у середу, 28 серпня.

"На сьогоднішній день точно загрози підтоплення чи прориву греблі для Київської ГЕС немає", - наголосив він.

За словами Сироти, триває розбір завалів після атаки і наразі немає можливості оцінити всі технічні наслідки, втрати і терміни відновлення пошкодженого обладнання. "Наслідки ракетного удару, я думаю, що до кінця тижня ми з'ясуємо", - зазначив він.

Директор додав, що співробітники Київської ГЕС під час атаки військ РФ не постраждали.

РФ завдала понад 130 ракетних ударів по українських ГЕС

Він зауважив, що станом на сьогодні в Україні немає жодної гідроелектростанції, яка б не зазнала атак військ РФ. "Більше 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми втрачаємо і втратили чимало. Ми розуміємо, що Каховку (Каховська ГЕС, гребля якої була зруйнована у червні 2023 року. - Ред.) ми втратили повністю. ДніпроГЕС теж фактично на сьогоднішній день не працює", - зазначив Сирота.

За його словами, ще після попередньої хвилі атак військ РФ було виведено з ладу понад 40 відсотків української гідрогенерації. Пошкоджені станції намагаються відновити, але на це потрібне фінансування і час, особливо коли йдеться про заміну обладнання, що виготовляється за кордоном.

Директор "Укргідроенерго" додав, що компанія намагається полагодити максимум можливих потужностей до осінньо-зимового періоду, але наразі складно передбачити яка ситуація буде до початку час опалювального сезону. "Ми плануємо одне, ворог планує інше, тому сьогодні щось прогнозувати дуже важко", - зауважив він.