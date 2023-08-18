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"Україна-мати" прикрасить поштові марки до Дня незалежності

Аліна Коломієць
17 хв. тому

"Укрпошта" презентувала марку до Дня незалежності 24 серпня. На ній зображений монумент "Батьківщина-мати", але перейменований в "Україна-мати".

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Монумент "Батьківщина-мати"
Монумент "Батьківщина-мати" можуть перейменувати на "Україна-мати" до 24 серпняФото: Efrem Lukatsky/AP

Компанія "Укрпошта" представила в п'ятницю, 18 серпня, нову поштову марку до Дня незалежності - з монументом "Батьківщина-мати" в Києві, названим "Україна-мати".

"Це наш формат прийняття зміни контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб - фундаментально один з них. Можливо, слідом за ним відбудеться й зміна назви - з "Батьківщина-мати" на відповідніше "Україна-мати". Але ми чекати не плануємо - нам притаманно радше передбачати!", - йдеться в повідомленні компанії.

На марці, авторства художниці Зінаїди Кубар, зображена "Україна-мати" в червоному намисті та з тризубом на щиті. 

Марка вийде тиражем 600 тисяч примірників та номіналом U (вартість відправки непріоритетного простого листа до 50 грамів у межах України). Зараз її вже можна передзамовити.

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Українізація "Батьківщини-матері"

6 серпня на щит "Батьківщини-матері" встановили герб України замість герба СРСР. Остаточні роботи з дерадянізації монумента планують завершити до 24 серпня - Дня незалежності України.

Крім того, вчена рада Національного музею історії України у Другій світовій війні, на території якого стоїть монумент, ухвалила рішення про перейменування "Батьківщини-матері" в "Україну-мати". Директор музею Юрій Савчук сподівається, що міністерство культури та інформаційної політики затвердить це рішення до Дня незалежності.

"Батьківщина-мати", відкрита в 1981 році, вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі. 

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