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На "Батьківщину-мати" встановили тризуб

Степан Смишляєв
1 год. тому

Підготовку до підняття тризуба до щита "Батьківщини-мати" почали напередодні, але зупиняли через повітряні тривоги. Остаточні роботи з монтажу планують завершити до 24 серпня.

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Монумент "Батьківщина-мати" під час демонтажу радянської символіки
На щиті монумента "Батьківщина-мати" тепер замість герба СРСР (на фото) висітиме тризубФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Зранку у неділю, 6 серпня, сталевий тризуб підняли до щита монумента "Батьківщина-мати" у Києві, повідомив в Instagram Національний музей історії України у Другій світовій війні. Щит розташований на висоті 90 метрів, нагадали в музеї.

Тризуб змінив на монументі радянський герб, який демонтували з щита 1 серпня.

Підготовчі роботи до підняття тризуба розпочали ще напередодні, але їх довелося призупиняти через повітряні тривоги, пов'язані з російськими ракетними атаками. У неділю роботи поновили о 6 ранку.

Як зауважив у Telegram колишній міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, остаточні роботи з монтажу тризуба планують завершити до 24 серпня.

Дискусійний проєкт

Ініціатива щодо заміни герба на тризуб спровокувала бурхливі дискусії в суспільстві. Озвучена міністерством культури та інформаційної політики сума робіт - 28 мільйонів гривень - викликала питання, чи доцільно витрачати такі кошти на ненагальні потреби під час війни.

Інший скандал, що виник в процесі заміни радянського символу на український, був пов'язаний з матеріалом, з якого виготовлявся тризуб. Спочатку в мінкульті заявили, що частину його елементів виготовлять із нержавіючої сталі металургійного комбінату "Запоріжсталь", а іншу частину - з металу закордонного виробника.

Однак згодом у міністерстві оголосили, що українська сталь начебто не відповідає технічним вимогам проєкту. На "Запоріжсталі" назвали висунуті претензії "упередженими та безпідставними".

Під час робіт з демонтажу герба СРСР в музеї історії України у Другій світовій війні також ініціювали перейменування монумента з "Батьківщина-мати" на "Україна-мати".

З "Батьківщини-матері" повністю зняли радянську символіку

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