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"Батьківщину-матір" у Києві перейменують

Олена Перепадя
2 год. тому

Рішення про перейменування монумента на "Україна-мати" ухвалила вчена рада музею, де він розташований. Затвердження мінкульту очікують до Дня незалежності 24 серпня.

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"Батьківщина-мати"
Монумент "Батьківщина-мати" в Києві може отримати до Дня незалежності 24 серпня нову назву - "Україна-мати".Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати", повідомив генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв'ю "Українському радіо", частково опублікованому ввечері в суботу, 29 липня. Він розповів про ухвалення відповідного рішення вченої ради музею, на території якого розташований монумент.

За словами Савчука, визначальними для монументу є те, що він створений в Україні зусиллями українських робітників, інженерів, учених. "Він є унікальною пам'яткою науки і техніки. Цей монумент сьогодні отримує друге життя (...) Він є символом стійкості та незламності українського народу. Ми знаємо факт, який опирається на легенду, що "Батьківщина-мати" розвернута на Північний Схід. І саме від Північно-Східного ворога вона захищає нашу землю, наш народ", - пояснив гендиректор музею.

Він сподівається, що рішення вченої ради музею буде затверджене міністерством культури та інформаційної політики напередодні Дня незалежності України 24 серпня. 

Нагадаємо, на щиті монумента, відкритого у 1981 році в часи СРСР, до 24 серпня мають замінити радянський герб на тризуб. Він буде виготовлений з європейської сталі. Заперечення щодо цього висловив комбінат "Запоріжсталь".

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Коли з Батьківщини-матері знімуть герб СРСР?

 

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