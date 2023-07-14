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Батьківщина-мати: мінкульт думає, куди діти знятий герб СРСР

Анастасія Шепелева
56 хв. тому

Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко вважає за доцільне запустити опитування або інакше проконсультуватись з громадськістю щодо подальшої долі радянського герба після демонтажу з "Батьківщини-матері".

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Монумент "Батьківщина-мати" в Києві
Монумент "Батьківщина-мати" в КиєвіФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко допускає проведення опитування щодо подальшої долі герба СРСР, який демонтують зі щита монумента "Батьківщина-мати" до Дня незалежності. Про це він заявив у п'ятницю, 14 липня, в ефірі національного телемарафону.

"Я думаю, що найпростіше його використати для захисту нашої країни. Але ми так само, як і з опитуванням щодо українського герба, зробимо якщо не опитування, то щонайменше консультації з громадськістю, щодо того, що робити з цією невеликою кількістю кілограмів сталі радянського герба", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Ткаченка.

Серп і молот замінять на тризуб

13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на демонтаж з "Батьківщини-матері" серпа та молота й його заміну на тризуб. Герб України встановлять на монумент 24 серпня. Реалізація проєкту обійдеться в 28 мільйонів гривень, втім ці витрати покриють не за рахунок бюджетних коштів, а завдяки підтримці донорів. Елементи виготовлять із нержавіючої сталі "Запоріжсталі", частину - з металу закордонного виробника.

У липні минулого року в додатку "Дія" пройшло опитування від мінкульту щодо долі радянського герба на щиті "Батьківщини-матері". В ньому взяли участь понад 778 тисяч українців. 85 відсотків з них підтримали пропозицію замінити його на герб України.

"Батьківщина-мати", розміщена з 1981 року на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі. 

Коли з Батьківщини-матері знімуть герб СРСР?

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