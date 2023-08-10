"Батьківщина-Мати зроблена за "космічними" технологіями"

Які складнощі виникли під час заміни герба СРСР на тризуб, чому не використали метал "Запоріжсталі", що робити з радянськими зірками на мечі "Батьківщини-Матері"? Інтерв'ю DW зі скульптором Олексієм Пергаменщиком.

На щиті спорудженої 1981 року скульптури "Батьківщини-Матері" в Києві замість герба СРСР тепер встановлено тризуб. Ця трансформація відбулася в рамках процесу декомунізації, який в Україні офіційно почався ще в 2015 році. Проєкт вартістю 28 мільйонів гривень профінансував український бізнес, а очолив роботи скульптор Олексій Пергаменщик, випускник Республіканської художньої школи та Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури. DW поговорила з митцем про те, як відбувалася заміна герба СРСР на тризуб, чи справді метал "Запоріжсталі" був бракований та що робити із радянськими зірками на мечі "Батьківщини-Матері".

Deutsche Welle: Розкажіть, будь ласка, як вас призначили головним скульптором тризуба, який тепер встановлено на щиті "Батьківщини-Матері"? Був конкурс?

Олексій Пергаменщик: Не так багато в Україні практикуючих скульпторів-монументалістів, тому до мене звернулися з мінкульту і запропонували зайнятися цією роботою. Тим паче я навчався у професора Василя Захаровича Бородая, який створив "Батьківщину-Мати". Тобто я спілкувався з ним безпосередньо. І він навіть схвально відгукнувся про мою дипломну роботу - скульптуру князя Святослава на Пейзажній Алеї, яку я зробив у 2016 році й подарував місту Києву. Ця скульптура дуже цікава, адже має двозуб - печатку князя Святослава й прототип тризуба.

"Батьківщина-Мати" з тризубом Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Скільки часу пішло на створення тризуба?

Робота була настільки інтенсивною, що навіть дітей не бачив. Але проєкт вдалося реалізувати дуже оперативно - за півтора місяці. За цей час розробили математичну модель і виготовили тризуб.

Тризуб на щиті вирішили виготовити з європейського металу. Хоча до того планувалося, що частину виготовлять з українського матеріалу "Запоріжсталі". Втім, 25 липня мінкульт заявив, що метал "Запоріжсталі" не відповідає вимогам. "Запоріжсталь" це заперечує та називає претензії до якості сталі безпідставними. Чи справді з українським металом були проблеми?

Українську сталь у підсумку не використали в тризубі, оскільки метал із "Запоріжсталі" був абсолютно іншої якості та кольору. Умова моїх архітекторів полягала в тому, що сталь повинна бути саме така, яка була використана 42 роки тому - титанонасичена, нержавіюча, півтора міліметра товщиною. А експертиза Інституту сталевих конструкцій імені Шимановського показала, що метал "Запоріжсталі" був близько 1,7 міліметра товщиною. Тому ми взяли бельгійський метал, який має товщину півтора міліметра. Це, до речі, є стандартом для сталі. Тому я підозрюю, що "Запоріжсталь" просто міг нам віддати браковану партію.

Через цю ситуацію кошторис проєкту збільшився на 400 тисяч гривень, але по-іншому не можна було. Теоретично ми могли б використати метал "Запоріжсталі", але його потрібно було б дошліфовувати, і ми б не встигли завершити роботу у встановлені терміни.

Як проходив демонтаж герба СРСР та встановлення тризуба на 90-метровій висоті? Що було найскладніше?

Олексій Пергаменщик під час монтажу тризубу на щит "Батьківщини-Матері" Фото: privat

Демонтаж герба був нескладний - просто зрізали "око Саурона" (Саурон - один із персонажів роману в жанрі фентезі "Володар перснів" Джона Толкієна. - Ред.), яке світило на всю Україну. Знаєте, там де бачить око Саурона, то там завжди є орки. А от тризуб було важко підняти через повітряні тривоги та сильний вітер. Спочатку ми підняли його на висоту 26 метрів, але зупинили цей процес, тому що через вітер тризуб міг впасти. Продовжили наступного дня зранку, і, на щастя, все вдалося. Загалом до робіт було залучено до 30 людей. Я дуже задоволений, тому що вигляд тризуба приходив до мене уві сні, я візуалізував його. В результаті тризуб виглядає навіть краще. Я думаю, нащадки оцінять. Крім того, тризуб більше пасує "Батьківщині-Матері", ніж герб СРСР. Справа в тому, що скульптура має вертикальні й спокійні рухи, як і тризуб. Тоді як радянський герб має концентричні рухи. Тепер скульптура справді може називатися "Україна-Мати". Саме так її потрібно перейменувати.

А як тризуб кріпиться?

Він проварений з усіх боків. Тому він стоятиме міцно. Загалом скульптура "Батьківщина-Мати" зроблена за "космічними" технологіями. Коли я піднявся і поміряв відстані між боками щита до центра, то похибка була три-п'ять міліметрів. Це космічна точність. Ми теж робили все точно, і тризуб ліг на щит без зазорів і щілин.

Тризуб встановлений, але ще залишилися отвори від силуету герба СРСР. Коли планується повністю завершити роботи на щиті?

Я думаю десь 20 серпня. Офіційне відкриття оновленої скульптури відбудеться 23 серпня, до Дня прапора.

На мечі "Батьківщини-матері" ще залишаються радянські зірки. В суспільстві виникла дискусія, що в цій ситуації скульптура не може вважатися декомунізованою до кінця. Що на вашу думку з ними робити?

Я готовий безкоштовно їх зняти. Візьму альпіністське спорядження, піднімуся й "болгаркою" зріжу ці зірки, а потім зашліфую ці місця. Я вважаю, що ми не маємо права щось ще змінювати, тому що ми не автори "Батьківщини-Матері". Я змінюю символіку лише в межах щита, і розмір тризуба виважений, щоб він не був занадто великим і не відволікав від основної композиції.

До речі, скільки на мечі зірок?

Там чотири фасади, на яких розміщено по одній зірці. Загалом чотири зірки.

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Як ви ставитеся до критичних думок щодо декомунізації скульптури? А саме твердження про те, що насправді від заміни герба ця скульптура не перестане бути радянською?

Скульптура князя Святослава, автором якої є Олексій Пергаменщик Фото: privat

Я не підтримую розмови про демонтаж самої скульптури. Це повна нісенітниця. По-перше, давайте прорахуємо фінансове питання. Це просто мільярди. По-друге, скульптура повернута на Москву. Я думаю, це було спеціально задумано скульптором. Адже насправді направленість скульптури на північ не логічна з точки зору світла. Якби вона стояла в іншу сторону, то яскравіше б виблискувала на сонці. Але вона розташована в сторону Москви, з якою ми боремося століттями.

Крім того, скульптура не має жодного відношення до "совка". Вона зроблена в стилі монументальної героїки, має давньогрецький хітон, а також зачіску як у Венери Мілоської. Риси обличчя скульптури є абсолютно українськими, адже прототипом для портрету була українська скульпторка Галина Кальченко. Більше того, "Батьківщину-Мати" створили українські скульптори. Спочатку над її ескізом працював скульптор з Дніпра Євген Вучетич, який, до речі, є автором скульптури "Батьківщина-Мати кличе!" в російському Волгограді. Але він помер і не встиг завершити роботу. Тоді його змінив Бородай, який видозмінив скульптуру.

Ті люди, які кажуть, що скульптуру треба знести, не розуміються в монументальній скульптурі. Вона найвища в Європі і входить у п'ятірку найвищих у світі. Тому давайте не будемо робити так, як робили більшовики: вішали ярлики й руйнували все, що не могли зрозуміти.

Скульптор Олексій Пергаменщик проти знесення київського монументу "Батьківщина-Мати" Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Взагалі "Батьківщина-Мати" - одна з моїх найулюбленіших скульптур у світі. Наша скульптура унікальна як інженерна споруда. Вона абсолютно симетрична. Подивіться на її пластику, геніальність анатомії та портрету. Порівняно з нею статуя Христа-Спасителя в Бразилії - просто перший курс художньої школи.

А що, на вашу думку, треба зробити із радянським гербом, який зняли зі скульптури?

Я вважаю, що герб СРСР не потрібно розрізати й викидати. Це наша спадщина, і треба зберегти її для нащадків. Під ногами у "Батьківщини-Матері" є темна зала, в якій треба цей герб повісити догори дриґом. Адже в перевернутому вигляді символи не працюють. Також його потрібно підсвітити червоними ліхтарями, щоб було нагадування про кривавий терористичний режим.