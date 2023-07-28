"Батьківщина-мати": "Запоріжсталь" заперечує заяву мінкульту
Металургійний комбінат "Запоріжсталь" не погоджується з висновком міністерства культури та інформаційної політики України щодо невідповідності технічним вимогам наданої ним сталі для виготовлення тризуба на монументі "Батьківщина-мати". Відповідна заява розміщена в п'ятницю, 28 липня, на сайті підприємства.
"Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними, і будемо захищати честь українського виробника і української сталі", - йдеться у повідомленні.
Комбінат заперечує закиди мінкульту про різну товщину сталі, висковок про що міститься в генерального підрядника проєкту компанії "Основа". Там зазначається, що надана комбінатом сталь має середню товщину 1,7 мм, і це нібито не відповідає технічним вимогам. На "Запоріжсталі" стверджують, що для виготовлення тризубу було погоджено два типу металу: завтовшки 1,7 мм та 1,5 мм.
У підприємстві наголошують, що сталь не проходила додаткову обробку поверхні металу згідно вимогами генпідрядника, тоді як мінкульт одним із аргументів невідповідності сталі назвав "значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи".
У "Запоріжсталі" кажуть, що першу партію металу передали підряднику 29 червня безкоштовно з дотриманням домовленостей у рамках державно-приватного партнерства, і той не озвучив жодних претензій, а про начебто виявлені невідповідності завод дізнався з заяви мінкульту. "Готові провести незалежну експертизу щодо якості сталі, - наголошується в заяві.
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Тризуб замість серпа і молота
Радянський герб на "Батьківщині-матері" планують замінити на тризуб до Дня незалежності України 24 серпня. Планувалося, що елементи виготовлять з нержавіючої сталі "Запоріжсталі", частину - з металу закордонного виробника. 28 мільйонів гривень на це виділили донори.
У липні минулого року в додатку "Дія" пройшло опитування від мінкульту щодо долі серпа і молота на щиті "Батьківщини-матері". В ньому взяли участь понад 778 тисяч українців. 85 відсотків з них підтримали пропозицію замінити його на герб України.
"Батьківщина-мати", розміщена з 1981 року на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.
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