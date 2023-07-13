На "Батьківщині-матері" встановлять тризуб до 24 серпня

До Дня незалежності 24 серпня на щиті монумента "Батьківщина-мати" герб СРСР замінять на герб України. 28 мільйонів гривень на заміну проспонсорували донори. Елементи тризубу виготовлять зі сталі "Запоріжсталі".

Державна інспекція архітектури та містобудування України видала в четвер, 13 липня, дозвіл на демонтаж зі щита монумента "Батьківщина-мати" в Києві герба СРСР і його заміну на український тризуб, повідомляє міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Державний герб України встановлять замість радянських серпа і молота до Дня незалежності 24 серпня.

На реалізацію проєкту не витрачатимуть бюджетні кошти. Його фінансування підтримали донори. "Загальна вартість робіт складає 28 мільйонів гривень. Майже всі кошти наразі зібрані", - повідомив на брифінгу міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За словами підрядника проєкту, завершальна стадія підготовчих робіт планується на кінець липня - тоді оприлюднять фінальний вигляд тризубу перед монтажем. Повністю проєкт мають завершити до 24 серпня.

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Тризуб виготовлять зі сталі "Запоріжсталі"

Елементи для тризубу виготовлять із нержавіючої сталі "Запоріжсталі", частину - з металу закордонного виробника.

Весь монумент "Батьківщина-мати" був виготовлений зі сталі, виробленої на різних комбінатах України - "Запоріжсталі", "Дніпросталі", заводі імені Ілліча та "Азовсталі". Під час виготовлення тризубу була відновлена формула сталі, яку використовували 42 роки тому при зведенні монумента, зазначила представниця компанії "Метінвест".

"Батьківщина-мати", розміщена на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

У липні минулого року в додатку "Дія" пройшло опитування від мінкульту щодо долі радянського герба на щиті "Батьківщини-матері". В ньому взяли участь понад 778 тисяч українців. 85 відсотків з них підтримали пропозицію замінити його на герб України.

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